Florian Sotoca est sorti comme un diable de sa boîte. Niché dans le dos d’un Ouparine Djoco qui ne l'avait pas senti dans son dos, il a attendu son heure. Avant de frapper de manière aussi classe qu’astucieuse.

Alors que le RC Lens poussait pour marquer juste avant le retour aux vestiaires, le portier clermontois pensait soulager les siens en captant un ballon aérien consécutif à un corner. Mais, pendant que le bloc remontait, Sotoca a pris le sens inverse pour se nicher dans l’angle mort d’un Djoco inattentif. L'attaquant lensois, à la manière d'un fauve, a seulement attendu que le gardien clermontois pose le ballon au sol avant de fondre sur sa proie.

Le tout avant de réaliser le geste technique parfait pour envoyer le ballon dans les filets adverses, dans un angle vraiment pas fait pour un droitier. Dans l’affaire, Sotoca aura sûrement été aidé par l'ambiance de feu mise par les supporters Sang et Or, participant à l’inattention de Djoco. "On lui dit (qu'un lensois est dans son dos, NDLR), donc je pense qu'il n'entend pas avec le bruit du stade, a analysé le buteur filou en zone mixte. Je sens que le gardien va la poser, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette intuition-là". Celle des buteurs dans un bon jour.

"Honnêtement je le vois partir derrière le goal, je me demande 'qu'est-ce qu'il fait', a souri son coéquipier Seko Fofana après la rencontre au micro de Prime Video. Surtout le but est très beau. Parce que l'angle est un peu fermé. [...] Même quand il a récupéré le ballon, je ne pensais pas qu'il pouvait la mettre au fond".

Djoco n'est pas le seul joueur clermontois à ne pas avoir vu Sotoca. Dans la ferveur de Bollaert, l'attaquant lensois n'a cessé de louvoyer et a souvent semé le marquage des hommes de Pascal Gastien, jusqu'à permettre aux siens de passer devant à la marque avant la mi-temps.

Le technicien clermontois n'en a d'ailleurs pas voulu à son gardien : "Moi je ne le vois pas (Sotoca) depuis le banc. Voilà, c'est déjà arrivé à plusieurs gardiens, il nous a maintenus en vie juste avant" a-t-il philosophé. Une belle performance qui aide Lens à se replacer à trois points des barrages pour la Ligue Europa Conférence et quatre de la Ligue Europa. Et à Sotoca de s’offrir le but le plus malin de la saison.

