La commission de discipline a tranché. Dante (Nice) et Massadio Haïdara (Lens) ont été suspendus deux matches après leur carton rouge reçu dimanche lors de Lens-Nice. Le Lensois a par ailleurs écopé d'un troisième match de suspension avec sursis, selon l'instance. Egalement exclu lors de cette rencontre remportée par Lens (3-0), le milieu niçois Mario Lemina purgera un match de suspension et un second avec sursis.

Le défenseur lillois Tiago Djalo a lui été suspendu deux rencontres plus une avec sursis pour son "comportement d'après-match" contre Bordeaux (0-0) le 2 avril, sans plus de précisions. La Commission de discipline a également sanctionné trois clubs pour le comportements de leurs supporters. La partie basse de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson de Montpellier sera fermée pour deux matches dont un avec sursis après l'utilisation d'engins pyrotechniques le 3 avril lors de la réception de Brest (2-1 pour les Bretons).

La tribune Quimper du stade de Brest sera elle aussi fermée à titre conservatoire, après des incidents survenus lors de la venue de Nantes dimanche, ayant provoqué l'interruption du match durant une dizaine de minutes (1-1). Le secteur visiteur des matches disputés à l'extérieur par le FC Nantes sera lui aussi fermé à titre conservatoire après ces incidents. La décision définitive concernant ce dossier sera rendue le 27 avril.

