Nice a fait respecter son rang et suit le rythme. Les Aiglons sont allés décrocher une courte mais importante victoire sur la pelouse de Bordeaux, dimanche, lors de la 35e journée de Ligue 1 (0-1). Impuissants offensivement, les Girondins se sont longtemps battus en défense mais ont fini par craquer et permis à Andy Delort d'inscire l'unique but de la rencontre (74e). Grâce à cette réalisation, le Gym reste à 2 points du podium et peut rêver. Bordeaux ne profite pas des faux pas de Saint-Etienne et Metz et demeure avant-dernier.

En grande difficulté ces derniers temps, les Bordelais ont entamé le match avec énormément de fébrilité défensive. De retour comme titulaire à domicile, Benoît Costil a illustré cela avec une relance complètement ratée devant Justin Kluivert. Le Néerlandais a servi Kasper Dolberg pour une reprise face au but grand ouvert mais Gideon Mensah a sauvé son gardien et son équipe en taclant aux six mètres (10e).

Nice maladroit

Ce n'était cependant qu'un début pour des Girondins à qui le ballon brûlait les pieds et qui l'ont rendu trop vite aux visiteurs. Anel Ahmedhodzic a imité Costil en se loupant dans la sa surface et Josuha Guilavogui a dû sauver à son tour devant Delort (22e). Heureusement pour les hommes de David Guion, ceux de Christophe Galtier ont manqué de réelle hargne offensive et n'ont longtemps pas su les punir. En première période, les Aiglons se sont montrés trop prudents et maladroits dans le dernier geste.

Les Azuréens ont également tardé à hausser le ton et le rythme après la pause. Gêné par Delort, Melvin Bard a raté le cadre (52e) comme Pablo Rosario (54e). Après un corner et une remise de Delort, Khéphren Thuram a vu Costil détourner joliment sa reprise de la tête aux six mètres (59e). Amine Gouiri et Bilal Brahimi ont remplacé les peu actifs Hicham Boudaoui et Dolberg (63e) et les débats ont gagné en intensité.

Bordeaux flanche encore

C'est pourtant juste après les entrées de Calvin Stengs et Mario Lemina (73e) qui Nice a enfin trouvé la faille. Bard a bien travaillé sur la gauche de la zone de vérité et poussé le malheureux Tom Lacoux à la faute. En revenant intercepter le ballon, le Bordelais l'a renvoyé maladroitement vers les six mètres où Delort a pu marquer facilement (0-1, 74e). L'ancien Montpelliérain est en désormais à 13 buts en championnat cette saison (2 avec le MHSC). Comme Gouiri (80e), Delort n'a cependant pas réussi à faire à nouveau trembler les filets adverses dans une fin de match débridée (82e). Les Bordelais qui se sont enfin lâchés n'ont pas plus pu surprendre le peu sollicité Walter Benitez (5 tirs pour 1 seul cadré au total).

Bordeaux, qui n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers matches de L1, enchaîne un second revers et loupe l'occasion de se rapprocher du barragiste Saint-Etienne, battu à Rennes samedi (2-0). Les prochains matches contre Angers, Lorient et Brest seront décisifs. Nice, de son côté reste en course pour une place en Ligue des champions et peut se tourner vers sa finale de Coupe de France.

