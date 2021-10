Je travaille pour, je sais que je devrai m'adapter comme je l'ai fait récemment, mais il faudra que tout soit aligné pour que je reste à un certain niveau", répond-il dans un entretien accordé au quotidien Dimitri Payet aime l'OM. Et il n'a pas peur de le crier haut et fort, lui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 l'an passé. Mais parviendra-t-il à tenir jusqu'à là ? "", répond-il dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe ce vendredi.

Je voulais m'inscrire ici dans la durée

"Comment je me sens dans ce nouvel OM ? Très bien. On m'a souvent posé la question en fin de saison dernière pour savoir si je ne regrettais pas mon choix, confie-t-il. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais où je suis. Je n'ai pas choisi la facilité, j'aurais pu aller chercher un dernier contrat... Je voulais m'inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu'à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j'ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club."

Ligue 1 Cherki, alléchant teasing, déprimant temps de jeu IL Y A 20 MINUTES

Alors qu'il a récemment rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Marseille, Payet assure qu'il souhaite contribuer à l'évolution de "sa" ville. "On a une ville magnifique, il y a beaucoup de choses à améliorer et, si je peux faire en sorte, à ma manière, de contribuer à ça, c'est avec grand plaisir,. Je ne l'étais pas au départ, mais je suis marseillais maintenant, et à vie. J'ai envie de m'investir plus dans la ville car je sais que je ne bougerai plus d'ici", révèle Payet, qui ne s'imaginait pas vraiment tomber amoureux de Marseille. "Au final, je me suis tout de suite senti bien ici, au point de vouloir y revenir et y finir ma carrière", conclut-il. Une déclaration d'amour en bonne et due forme.

Transfiguré depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, le Réunionnais assure qu'il n'a fallait qu'une seule conversation pour que les deux se comprennent. "Il m'a juste demandé d'être moi-même et d'être heureux", indique-t-il à L'Equipe. Bingo.

Ligue 1 Mbappé, le match d’après, acte II IL Y A 2 HEURES