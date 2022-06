L'OM s'en serait bien passé. Ce mardi soir, le club olympien a officiellement été sanctionné d'une fermeture pour un match avec sursis des virages Nord et Sud du Vélodrome. En cause, l'usage de fumigènes et lasers après le dernier match face à Strasbourg en Ligue 1. Mais ce n'est pas tout, puisque la commission de discipline de la LFP lui a également infligé une lourde amende de 130.000 euros.

Les membres des Dodgers avaient notamment craqué de nombreux fumigènes en milieu de seconde période pour fêter les 30 ans du groupe de supporters installé dans le virage Nord du Vélodrome, ce qui avait entraîné une brève interruption du jeu le temps que se dissipe le brouillard.

(Avec AFP)

