"Avec Génésio, c'est un des Stade Rennais les plus agréables à voir jouer depuis longtemps", s'enthousiasme Julien, supporter de Rennes depuis plus de 20 ans et créateur du podcast "La causerie des Rouge et Noir". Sur le plan comptable, le technicien de 55 ans a récupéré un club breton à la 9e position en mars dernier, qu'il a fait finir septième en fin de saison pour accrocher l'Europe, et qui pointe aujourd'hui à la cinquième place de Ligue 1. "On est obligé d'être satisfait" reconnaît Romain, supporter depuis 2008 et animateur de la web-radio "Radio Roazhon". Ce dimanche soir (20h45), outre le duel entre deux équipes qui affichent une belle dynamique et un jeu séduisant depuis plusieurs semaines, c'est aussi le match de Bruno Génésio. Alors que son aventure dans le Rhône s'était mal terminée avec les supporters, son nouveau public est davantage acquis à sa cause.

On voyait partout 'bon courage aux Rennais avec Génésio'

On a commencé avec des a priori, avoue Romain. On voyait partout 'bon courage aux Rennais avec Génésio', donc on était inquiets au début, mais on avait sûrement une image biaisée à son arrivée". En cause, un bon nombre de supporters lyonnais, pour qui le lien avait définitivement rompu avec Bruno Génésio, par une fronde de certains, puis e trouve que les Lyonnais ont été un peu durs avec lui, condamne Julien. D'abord parce qu'il avait réussi ses objectifs sportifs, et parce que Lyon était une équipe sympa à voir jouer". Pourtant, les fans n'étaient pas tous sereins à son arrivée. ", avoue Romain". En cause, un bon nombre de supporters lyonnais, pour qui le lien avait définitivement rompu avec Bruno Génésio, par une fronde de certains, puis par une altercation avec l'un d'entre eux dans le cadre privé . "J, condamne Julien.".

A Lyon, Bruno Génésio n'avait pas connu que des moments heureux Crédit: Getty Images

Je n'oublie pas mes années lyonnaises, on parle souvent des mauvais moments, mais j’ai vécu plus de très bons moments. Maintenant je suis complètement dans le projet rennais." Invaincu depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues, le coach de la formation bretonne apparaît plus apaisé. "A Rennes, il a l'air plus tranquille, estime Julien. Je pense qu'il était déjà comme ça à Lyon, mais que les circonstances lui ont mis trop de pression. A Rennes, c'est un endroit où il fait bon-vivre. Ça peut être le bon endroit pour lui." Le principal intéressé s'était lui montré plutôt très amer à ce sujet après son aventure lyonnaise . Il semble avoir depuis pris du recul, comme il l'a exprimé vendredi en conférence de presse. "." Invaincu depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues, le coach de la formation bretonne apparaît plus apaisé. ", estime Julien.."

Un meilleur bilan comptable à Rennes

Alors Génésio est-il un coach fondamentalement différent d'il y a deux ans et demi au moment de son départ de l'OL ? "Il était critiqué sur son utilisation des jeunes à Lyon, et force est de constater qu'il en lance à Rennes et que c'est intéressant", savoure Romain. Julien enchaîne, tout en nuançant : "On joue plutôt pas mal, mais comme à Lyon à l'époque on est un peu irréguliers".

Et pour cause, le début de saison du SRFC n'était pas forcément au niveau de ses espérances. Seizièmes à la 7e journée, les Rennais ont remis la marche en avant avec 14 points sur 18 possibles, et notamment un solide succès face au PSG (2-0) début octobre. Avec 1,90 points de moyenne par match, Bruno Génésio présente un meilleur bilan qu'à Lyon pour l'instant (1,84 ppm), ce que tient à défendre Julien. "Il ne faut pas que les Rennais oublient qu'il a remis l'équipe sur pied, et qu'actuellement, même quand on est moins bon, on gagne. Et ça c'est une vraie différence."

Je ne sais même pas si on a une vraie 'relation' avec lui

Malgré tout, la relation avec les supporters reste perfectible. La volonté de l'entraîneur de garder la majorité des séances d'entraînement à huis clos pendant longtemps du côté de la Piverdière a notamment agacé les suiveurs et les fans. "C'est mal passé, parce qu'après deux ans sans pouvoir voir les joueurs au stade, c'était super frustrant", dénonce Romain. Qualifié de très discret par les deux hommes, Génésio se protège davantage en Bretagne, loin du tumulte qu'il avait subi à Lyon. Au risque de paraître moins proche des supporters comme Romain. "Je ne sais même pas si on a une vraie 'relation' avec lui, parce que j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas encore vraiment comme coach". "On n'est qu'au début de l'ère Génésio", souligne Julien.

Bruno Génésio (Stade Rennais) Crédit: Getty Images

En passant de Lyon à la Chine, puis en revenant à Rennes, Bruno Génésio est devenu visiblement plus apaisé, et plus apprécié. Les supporters rennais ne se formaliseront pas vraiment de la venue de l'ancien club de leur entraîneur au Roazhon Park ce dimanche. "Au-delà d'un match de Génésio contre Lyon, on attend surtout un choc entre deux équipes européennes, et qui visent le top 5 en Ligue 1" explique Romain. Le coach des Rouge et Noir le reconnaît lui-même : "Je me sens très bien dans ce club, dans cette ville et dans cette région. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de continuer à avancer avec cette équipe. Je serai concentré uniquement sur le jeu".

