Avec l'arrivée de Lionel Messi, la présence de Neymar et la fin de saison en eau de boudin de Kylian Mbappé, la grande question de la fin d'été 2021 était de savoir qui des trois superstars parisiennes prendraient le pouvoir. L'hésitation n'a pas duré bien longtemps. Il aura fallu un petit mois. Le temps de voir le gamin de Bondy enquiller quatre buts lors des cinq premières journées, deux passes décisives et déposer un centre sur la tête d'Icardi à la 93e minute du choc face à Lyon en septembre pour comprendre qu'au PSG, cette saison, il n'y aurait qu'un seul patron.

Et à mesure que Mbappé grossissait, à mesure que son influence enflait, les autres rapetissaient pour ne devenir que des serviteurs de sa Majesté Kylian. Miser sur Mbappé en août dernier n'avait pourtant rien d'évident. Après un Euro laborieux et un penalty de plomb, il fallait sacrément croire en son talent pour imaginer un tel exercice alors même que son refus de prolonger à Paris aurait pu braquer le Parc et rendre sa saison douloureuse voire interminable. Aujourd'hui, alors que le champion du monde n'a toujours pas rempilé, le Parc voudrait que jamais elle ne se termine pour profiter le plus longtemps possible de celui qui l'a ébloui.

Seul face aux démissions de Messi, Neymar, Di Maria, Icardi

Il y a les chiffres, bien sûr. Puisqu'à l'heure qu'il est, alors qu'il ne reste que quatre journées, Mbappé trône au sommet des classements des meilleurs buteurs (22 buts) et passeurs (14 passes). Or jamais un joueur n'a doublé la mise dans l'histoire de la L1 depuis que la Ligue a décidé de distinguer les meilleurs passeurs en 2008. Ce serait unique, comme l'est la saison du Parisien, et dirait tout de l'influence d'un homme qui a porté, souvent seul, les ambitions pourtant gigantesques du PSG en Ligue 1.

Kylian Mbappé fête son but sur penalty lors de PSG-OM en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Quand Lionel Messi traînait son spleen, Neymar soignait son corps, quand Angel Di Maria n'était plus que l'ombre du génial passeur qu'il fut, quand Mauro Icardi, devenu titulaire par défaut en décembre et janvier, peinait à toucher plus de 15 ballons par match, Mbappé, lui, tenait son rang et même bien plus que ça. Il faut se souvenir de son doublé face à Monaco, de sa soirée dans les étoiles à Bordeaux (un but, deux passes décisives), son doublé conclu de son centre de l'extérieur du pied pour Danilo Pereira à Geoffroy-Guichard ou de ses cinq buts et cinq passes décisives en une semaine face à Lorient puis Clermont.

Comme Zlatan et Hazard

Difficile de savoir si l'omnipotence de Mbappé tient d'abord à son talent ou à son sens du devoir face à la démission progressive mais collective de ses compères d'attaque. Au fond, peu importe, car le résultat est sans appel : toute la saison, il y eut lui et les autres. Rarement un champion de France n'avait été aussi dépendant d'une individualité sur la saison d'un sacre. Quatre fois peut-être au XXIe siècle.

L'influence de Kylian Mbappé cette année renvoie aux exercices gigantesques du grand Zlatan Ibrahimovic (2013, 2015, 2016), à Paris déjà, ou à celle d'Eden Hazard avec le LOSC en 2012. Ce dixième titre du PSG est donc celui de la prise de pouvoir sans partage de Kylian Mbappé à l'issue d'une saison folle et éblouissante. Sans doute sa dernière aussi mais s'il s'en va en juin pour Madrid, on pourra dire que le Parisien aura tout fait pour réussir sa sortie. Pour lui, cette saison ressemblait à un traquenard, il l'a transformé en triomphe. Quel talent...

