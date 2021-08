Monaco espérait et aurait dû faire mieux vendredi soir. Piégés par une équipe nantaise totalement regroupée dans sa dernière partie de terrain, les hommes de Niko Kovac n’ont pu obtenir mieux qu’un nul (1-1), au stade Louis II. Un début de saison bien loin de celui qu’on aurait pu prédire pour Monaco, auteur d’une fin d'exercice 2020/2021 particulièrement impressionnante il y a quelques mois. Antoine Kombouaré et son équipe réalisent une bonne opération avec un premier point obtenu à l’extérieur chez un gros du championnat.

L’équipe monégasque a eu le ballon, le temps, des occasions mais n’a pas su montrer le tranchant dont elle a pu faire preuve l’année dernière. Avoir le ballon est même un euphémisme. Avec 74% de possession, Monaco n’a pourtant jamais su exploiter sa domination dans le domaine. La faute notamment à une équipe nantaise venue chercher le strict minimum, avec une équipe totalement regroupée dans ces derniers mètres. Pourtant, le but de Gelson Martins, parfaitement servi par Caio Henrique en début de rencontre (14e) n’aurait jamais laissé présager une telle stérilité du côté monégasque.

Monaco dans un faux rythme en seconde période

Côté Nantes, on a attendu que le ballon revienne miraculeusement dans les pieds, pour tenter à plusieurs reprises de partir en contre pour ensuite donner le ballon dans la surface. A plusieurs reprises Andrei Girotto est venu tenter un coup de casque dans la surface adverse, sans succès. Le seul moment où l’équipe de Kombouaré semblait être intéressante, c’était sur les coups de pied arrêtés. C’est évidemment de là qu’est venu le but de l’égalisation juste avant la mi-temps (42e), sur un corner frappé par Moses Simon et repris par Jean-Charles Castelletto. Un but complètement à contre-courant du match qui aurait pu faire bouger les choses en seconde période. Il n’en fut rien.

Les 45 dernières minutes auront été longues. Peu d’occasions franches côté Monaco, presque aucune côté Nantes. Si Monaco a encore gardé le ballon, il n’a su quoi en faire malgré les entrées en jeu de Ben Yedder et Golovin. Seules 20 petites secondes d’agitation marquées par un arrêt d’Alban Lafont mais aussi un retourné d’Axel Disasi en fin de rencontre, auront permis de vibrer un peu. Un mauvais résultat pour Monaco qui débute mal sa saison, mais aussi un nul logique face à un FC Nantes qui s’est maintenu de peu en Ligue 1 et qui cherche une stabilité dans la meilleure division française. Pour la Principauté, il est temps maintenant de se concentrer sur le match face au Sparta Prague mardi prochain, décisif pour accéder à la Ligue des champions.

