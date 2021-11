Nouveau coup dur pour Matthieu Udol et le FC Metz. Le défenseur, victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou, la quatrième de sa carrière, dimanche lors du match de Ligue 1 à Marseille (0-0), sera absent plusieurs mois. Il était entré en jeu à la 62e minute de la rencontre mais il s'est blessé au genou droit après un gros quart d'heure sur la pelouse et a dû céder sa place à la 79e minute. C'est un coup dur pour le FC Metz qui perd un de ses titulaires habituels en défense: Udol a en effet pris part à 12 des 13 matches de championnat du club lorrain cette saison, inscrivant un but au passage.

La saison du latéral gauche, qui peut aussi évoluer au poste de défenseur central est donc a priori terminée: une rupture du ligament croisé antérieur signifie normalement au moins six mois d'indisponibilité. Entre juillet 2016 et fin 2018, Matthieu Udol, pur produit de la formation messine, a déjà souffert de trois ruptures des ligaments croisés du genou droit. Il a également été opéré du ménisque du genou droit fin novembre 2020 et avait été absent plusieurs semaines.

