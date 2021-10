Les tops

Nice-OL, c'était fou, bon et.. propice à la réflexion pour Galtier

Le meilleur match de la 11e journée a eu lieu dimanche, mais pas à 21h. Il s'est passé à 13h00 sous le soleil et l'Allianz Riviera, l'antre de l'OGC Nice. Les hommes de Christophe Galtier et l'OL ont proposé un superbe match de football au public et aux téléspectateurs. Il y a eu du jeu, beaucoup d'actions, cinq buts et un scénario complètement dingue. Mené 0-2 et à côté de ses pompes, l'OGC Nice a renversé l'OL et signé un succès historique. C'est la première fois de l'histoire du Championnat de France qu'une équipe menée 0-2 à la 80e minute réussit à gagner la dite rencontre. Un match historique et plaisant donc.

Ivre de joie sur le but décisif d'Evann Guessand et après le coup de sifflet final, Chistophe Galtier s'est quand même mis en mode réflexion après l'euphorie. Un vrai contraste par rapport à la fin de match, mais c'est clairement du Galtier dans le texte. "Pendant 80 minutes, nous n'avons pas su sortir le ballon et presser Lyon comme nous le voulions. L'OL a fait un gros match pendant 80 minutes. Dans ce genre de scénario, on ne pense pas à la victoire, mais à réduire l'écart et à trouver des espaces. Cette victoire doit renforcer le groupe, Lyon a une très belle équipe. Mais ce renversement dans le final doit me pousser à la réflexion sur ce qu'on doit mettre dans l'entame de la rencontre."

Khazri, le coeur des Verts

"Wahbi est important. [...] Il est un leader dans le vestiaire. Bien sûr qu'on s'appuie sur lui." Tout allait mal à Saint-Etienne. Les supporters réclamaient la démission de Claude Puel depuis le début de la semaine, le coup d'envoi avait été retardé parce que la fronde de ces mêmes fans avait causé des brûlures dans les filets à cause des fumigènes et Angers menait 2-0 à Geoffroy-Guichard . Il fallait une certaine dose de détermination et de confiance en soi pour envoyer ce coup franc dans le but de Paul Bernardoni. Whabi Khazri n'a manqué ni de l'un, ni de l'autre et si c'est Mickaël Nade qui a finalement remis les Verts à hauteur, l'homme de l'exploit du soir a été l'international tunisien. Puel lui a d'ailleurs rendu hommage après cette folle soirée :

Saïd, la résurrection

À force de ne plus entendre parler de lui, on avait fini par le perdre de vue. Mais Wesley Saïd a fait ce qu'il fallait pour revenir dans la lumière. Embourbé dans une saison 2019-20 cataclysmique avec Toulouse, puis gravement blessé au genou droit durant l'été suivant, l'ailier formé à Rennes a pris le temps de se reconstruire. Arrivé sur la pointe des pieds à Lens lors du dernier mercato, l'ancien Dijonnais s'était déjà fait remarquer en inscrivant le but de la victoire à Marseille (2-3). Ce dimanche, il a brillé dans un stade Bollaert accueillant à nouveau des supporters, grâce à un doublé qui a lancé le probant succès artésien contre Metz (4-1). Franck Haise ne manquait déjà pas d'atouts offensifs. Il sait donc désormais qu'il en a un autre.

Rennes a retrouvé son dernier rempart

En début de saison, il ne faisait pas franchement l'unanimité. Pourtant, Alfred Gomis a conservé sa place dans le but de Rennes. Et, petit à petit, il a fait taire les critiques. Redevenu décisif, le gardien sénégalais n'a encaissé qu'un seul but lors des cinq journées, qui ont vu le SRFC empocher treize points sur quinze possible. Dimanche, l'ancien portier dijonnais n'a certes pas été sollicité outre-mesure par les tentatives strasbourgeoises. Mais il a sorti la parade qu'il fallait, au bout du temps additionnel, pour permettre à sa formation de conserver les trois points (1-0). "Gomis a eu des moments difficiles, là il est en confiance. Il a toujours continué à travailler, il a été très soutenu par le staff et je suis très content pour lui qu'il soit récompensé de tout ça," a d'ailleurs reconnu Bruno Genesio en fin de match. Tout est dit.

Les flops

L'OM s'est vautré niveau sécurité

N'oubliez pas qu'on est en sursis". Après le Classique OM-PSG, c'est peu de dire que le club phocéen a raté sa mission zéro incident au Vélodrome. Comme craint et malgré la présence de filets de sécurité, des projectiles ont été lancés par les supporters sur les Parisiens lors des phases arrêtées, notamment sur Neymar à la 28e minute. Il a fallu deux minutes d'arrêt après ce premier gros incident, avant que le jeu ne puisse reprendre. L'OM a même dû diffuser un message de rappel sur l'écran géant. En seconde période, un supporter a fait son entrée sur la pelouse et stoppé une action menée par Lionel Messi, avant d'être mis dehors par la sécurité. Que pensera la Commission de Discipline de ces incidents ? L'OM a un point de retrait en sursis à cause des incidents survenus à Angers. Pablo Longoria avait adressé un message aux supporters à travers une jolie lettre ouverte. Dimitri Payet avait suivi ses pas samedi en rappelant : "". Après le Classique OM-PSG, c'est peu de dire que le club phocéen a raté sa mission zéro incident au Vélodrome. Comme craint et malgré la présence de filets de sécurité, des projectiles ont été lancés par les supporters sur les Parisiens lors des phases arrêtées, notamment sur Neymar à la 28e minute. Il a fallu deux minutes d'arrêt après ce premier gros incident, avant que le jeu ne puisse reprendre. L'OM a même dû diffuser un message de rappel sur l'écran géant. En seconde période, un supporter a fait son entrée sur la pelouse et stoppé une action menée par Lionel Messi, avant d'être mis dehors par la sécurité. Que pensera la Commission de Discipline de ces incidents ? L'OM a un point de retrait en sursis à cause des incidents survenus à Angers.

Gastien, (encore) un rouge qui coûte cher

Quelques semaines après une expulsion déjà précoce (50e) contre Brest (1-1, 6e journée), Johan Gastien a vu rouge encore plus tôt, samedi à Nantes (2-1) . Le fils de Pascal, l'entraîneur de Clermont, est rentré aux vestiaires dès la 30e minute, à la suite d'un geste d'humeur léger (coup de pied et geste de la main) mais plus qu'évitable sur Andrei Girotto. Et son exclusion a eu des conséquences quasi-immédiates : après quelques minutes tendues, ce même Girotto a ouvert le score pour les Nantais (38e), qui ont fini par s'imposer malgré un autre rouge, distribué à Sébastien Corchia. Voilà ce qu'on appelle la double peine.

Reims, tout sauf maître en son royaume

La réception de Troyes, à l'occasion d'un derby champenois qui n'avait plus eu lieu depuis 2016 en Ligue 1, offrait au Stade de Reims une opportunité rêvée de satisfaire ses supporters. Las, les Rémois se sont inclinés (1-2) après avoir pourtant mené au score. Ce revers traduit une tendance assez préoccupante pour les hommes d'Oscar Garcia : Predrag Rajkovic et ses partenaires n'ont gagné qu'un seul de leurs 14 derniers matches de championnat à domicile. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir le club marnais naviguer dans des eaux troubles (16e).

