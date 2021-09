Montpellier a de la ressource. Les Héraultais ont logiquement battu Saint-Etienne, dimanche, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 (2-0). Après les départs de Gaëtan Laborde et Andy Delort, le MHSC a pu compter sur un Téji Savanier en forme et sur les buts de Stephy Mavididi (32e) et de sa recrue Valère Germain (62e). Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio remontent provisoirement à la 6e place, ceux de Claude Puel restent englués en 17e position.

N'ayant pas encore goûté à la victoire dans ce début de saison, les Verts avaient pourtant décidé de prendre les choses en mains pour ce déplacement à La Mosson. Volontaires en première période, ils ont toutefois cruellement manqué de précision dans le dernier geste et donc de réalisme offensif.

Des Verts maladroits

Monté dans la surface adverse sur un coup franc de Romain Hamouma, Mickaël Nade a raté sa reprise en très bonne position (4e), Denis Bouanga a tiré deux fois à côté de la cible après une belle percussion depuis son côté gauche (6e et 17e) et Mahdi Camara a incroyablement loupé le cadre au bout d'un contre lancé par Arnaud Nordin (19e). Hamouma, lui, a obligé Dimitry Bertaud à se détendre (30e) avant de voir son tir enroulé frôlé la lucarne opposée (31e).

Les maladroits visiteurs ont été punis dans les secondes suivantes par des Héraultais mieux inspirés collectivement et dans la finition. Superbement servi à gauche de la zone de vérité d'un extérieur pied droit par l'étincelant Savanier, Mavididi a décoché une petite frappe surprenante pour tromper Etienne Green (1-0, 32e). Montpellier a pu prendre confiance et trouver davantage d'espaces et le remuant Germain a centré pour Elye Wahi dont la reprise derrière la jambe d'appui est passée de peu à côté (38e).

Débuts réussis pour Germain

Les Verts auraient pu égaliser juste avant la pause mais Hamouma a choisi une curieuse remise de la tête pour personne au lieu de tenter sa chance face à Dimitry Bertaud (45e+3). Ils pourront regretter toutes ces occasions manquées en première période car la seconde a été nettement dominée par les Pailladins. Dès la reprise, Savanier a sollicité Green d'un tir tendu (46e) puis Wahi a raté le ballon dans les six mètres sur un coup franc venu de la gauche (47e).

Romain Hamouma à la lutte avec Jordan Ferri lors de Montpellier - Saint-Etienne en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Germain, lui, a su ajuster Green de près après un énorme et superbe travail de Mavididi sur la gauche pour doubler la mise (2-0, 62e). L'ancien de l'OM n'avait plus joué depuis six mois et débloque son compteur avec sa nouvelle équipe dès son premier match, de quoi le mettre en confiance pour la suite. Il aurait même pu s'offrir un doublé de la tête sur un coup franc de Savanier mais a hésité et a raté le ballon (70e).

Peu importe, les Verts étaient déjà K.O. et avaient renoncé malgré l'entrée en jeu de leur recrue Ignacio Ramirez qui n'a rien pu faire durant la dernière demi-heure. Le MHSC décroche un second succès cette saison et peut voir les prochaines semaines avec optimisme alors que l'ASSE devra sérieusement gagner en maîtrise collective pour enfin lancer sa saison.

