POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Gerson (OM) : il est entré à la pause, et il a tout changé. Difficile vainqueur sur la pelouse de Reims (1-0), l’OM peut dire "obrigado" à Gerson, qui a fluidifié le jeu de son équipe avant de marquer un superbe but en solitaire. Quel joueur…

Kevin Volland (Monaco) : parfois en panne d’inspiration cette saison mais bien meilleur depuis plusieurs semaines, l’Allemand a encore une fois répondu présent sur la pelouse de Saint-Etienne (4-1). Buteur et impliqué dans tous les bons coups, Volland a validé le choix de son coach.

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : dans un derby breton largement dominé par Rennes face à Lorient (5-0), le meneur de jeu a encore une fois éclaboussé la rencontre de son talent. Premier buteur et passeur décisif pour Traoré, Bourigeaud a mis les siens sur le chemin de la victoire après deux défaites consécutives.

Moses Simon (Nantes) : une première période discrète, et un second acte de (très) haut niveau pour Simon face à Bordeaux (5-3). Dans tous les bons coups après la pause, l’ailier a d’abord poussé Mangas à marquer contre son camp avant d’offrir un but à Koulibaly, sans oublier sa petite réalisation personnelle en fin de match.

Léo Jardim (Lille) : le LOSC doit ses trois points glanés contre Strasbourg (1-0) à un but de Celik, mais surtout à une énorme performance de son gardien. Jardim et ses réflexes fous ont littéralement dégoûté Gameiro, Thomasson puis Ajorque, et tous à bout portant.

Martin Terrier (Rennes) : buteur lors des six derniers matchs de Ligue 1, l’ancien Lyonnais a (encore) enchaîné lors du carton rennais dans le derby breton, face à Lorient (5-0). Terrier en est désormais à 21 buts en championnat, à une petite unité de Mbappé.

Moussa Dembélé (OL) : l’avant-centre lyonnais a mis son équipe sur de bons rails en inscrivant le premier des cinq buts marqués par l’OL face à Montpellier (5-2). Actif en pointe et plutôt à son aise dans le jeu collectif, Dembélé a confirmé son excellente forme actuelle.

Seko Fofana (Lens) : fatigué après une première partie de saison XXL, Fofana retrouve la forme depuis plusieurs semaines, et il l’a prouvé face à Paris (1-1). Le milieu de terrain a brillé au Parc des Princes, que ce soit défensivement ou offensivement avec plusieurs frappes dangereuses (et très puissantes).

Youcef Belaïli (Brest) : et un premier but en Ligue 1 pour l’Algérien, qui a inscrit le seul du match entre Brest et Metz (1-0). Et au-delà de ça, sa performance est à souligner avec d’énormes différences faites sur son côté gauche. Quand Belaïli est à ce niveau, rien ne l’arrête.

Yohann Magnin (Clermont) : si les Auvergnats ont réussi à prendre un point contre Angers (2-2), c’est grâce à Magnin. Excellent à la récupération, le milieu de terrain a remporté de nombreux duels avant de provoquer l’exclusion de Cho. À noter, également, son implication sur le deuxième but du CF63.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 34E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Gerson (OM) Kevin Volland (Monaco) Benjamin Bourigeaud (Rennes) Moses Simon (Nantes) Leo Jardim (Lille) Martin Terrier (Rennes) Moussa Dembélé (OL) Seko Fofana (Lens) Youcef Belaïli (Brest) Yohann Magnin (Clermont)

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 149 points

2. Dimitri Payet (OM) 66 points

3. Wissam Ben Yedder (Monaco) 55 points

4. Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes) 47 points

5. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

6. Amine Gouiri (Nice), Martin Terrier (Rennes) 43 points

8. Anthony Lopes (OL) 41 points

9. Benjamin Bourigeaud (Rennes) 40 points

10. Lucas Paqueta (OL), Neymar (PSG) 36 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

