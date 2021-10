POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Etienne Green (ASSE) : sans lui, l’OL aurait pu compter trois buts d'avance à la pause lors du derby face à Saint-Etienne (1-1) dimanche. Mais le gardien des Verts, de retour de suspension, a réalisé deux superbes parades devant Aouar, avant de céder sur une frappe vicieuse du milieu offensif. Heureusement pour le portier stéphanois, Khazri a égalisé en fin de rencontre.

Jonathan David (Lille) : Lille enchaîne, David aussi ! Déjà auteur d’un doublé face à Strasbourg (2-1) la semaine passée, l’attaquant a remis ça lors du choc face à Marseille (2-0) dimanche. Cinq buts en trois rencontres pour le Canadien, tandis que le LOSC revient à hauteur de l’OM au classement.

Gaëtan Laborde (Rennes) : Messi ? Neymar ? Mbappé ? Ils étaient tous les trois titulaires, mais c’est bien Laborde qui a marqué ce Rennes-PSG (2-0) de son empreinte dimanche, avec un but et une passe décisive. Un match de patron pour l’ancien Montpelliérain, qui s'est montré à la hauteur de l'événement.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : trois victoires consécutives pour Monaco, et cinq buts en quatre matchs pour WBY, encore une fois décisif sur pénalty face à Bordeaux (3-0) dimanche ! Une prestation de haut niveau pour l’international français, qui a également offert un but à Golovin.

Houssem Aouar (Lyon) : mis en échec par Green, auteur de deux superbes parades, Aouar n’a pas abdiqué et le milieu offensif a fini par ouvrir le score lors du derby face à Saint-Etienne (1-1) dimanche. Les Verts ont certes égalisé en fin de rencontre, mais cela n’enlève rien à la belle prestation du joueur formé à l’OL, plus que séduisant dans ce rôle de meneur de jeu.

Melvin Bard (Nice) : à l’instar de Gouiri, l’autre joueur formé à l’OL s’éclate avec Nice. Face à Brest (2-1) samedi, le latéral gauche a une nouvelle fois réalisé une grande prestation en faisant le break à l’heure de jeu, sans oublier son implication sur le premier but des Aiglons.

Arnaud Kalimuendo (Lens) : peu en réussite mais déjà très intéressant contre l’OM (3-2) la semaine passée, l’attaquant formé au PSG a réglé la mire face à Reims (2-0) vendredi, avec un doublé - dont un but sur penalty. De quoi confirmer son très bon début de saison.

Alexander Djiku (Strasbourg) : catastrophique face à Lille (1-2) le week-end passé, le défenseur central s’est repris à Montpellier (1-1) samedi. Solide, l’ancien Bastiais a sorti un gros match, en s'offrant notamment un superbe sauvetage en toute fin de rencontre devant Gioacchini.

Andrei Girotto (Nantes) : et déjà un deuxième but en L1 cette saison pour le défenseur central, qui a mis les Canaris sur de bons rails face à Troyes (2-0) dimanche. On retiendra également sa superbe prestation défensive, avec un tacle décisif dans sa propre surface lors du premier acte.

Jimmy Cabot (Angers) : un SCO à l’image de Cabot, renversant ! Auteurs d’un premier acte délicat et rapidement menés par Metz dimanche, les Angevins ont inversé la tendance (3-2) grâce à l’ailier, auteur de deux passes décisives pour Cho et Mangani.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 9E JOURNÉE DE L1 ? Etienne Green (ASSE) Jonathan David (Lille) Gaëtan Laborde (Rennes) Wissam Ben Yedder (Monaco) Houssem Aouar (Lyon) Melvin Bard (Nice) Arnaud Kalimuendo (Lens) Alexander Djiku (Strasbourg) Andrei Girotto (Nantes) Jimmy Cabot (Angers)

Le Top 10 du classement général :

1. Dimitri Payet (OM) 38 points

2. Kylian Mbappé, Achraf Hakimi (PSG) 30 points

4. Bamba Dieng (OM) 25 points

5. Amine Gouiri (Nice) 23 points

6. Lucas Paqueta (OL), Andy Delort (Montpellier puis Nice) 21 points

8. Burak Yilmaz (Lille) 17 points

9. Mohamed Bayo (Clermont) 15 points

10. Florian Sotoca (Lens) 14 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

