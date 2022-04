Déjà le premier jaune me paraissait sévère. Quand on joue au football il y a de l'engagement, et là les pieds n'étaient pas décollés." Bordeaux restait sur trois défaites de rang et tient, grâce à son match nul contre Lille (0-0) , son premier point en Ligue 1 depuis le 27 février. Un point qui fait du bien au vu de la situation du club avant le match (20e avec 5 points de retard sur le barragiste) mais qui va laisser un léger goût amer. Les Bordelais ont été réduits à 10 dès la 35e minute après l'expulsion de Kwateng qui a écopé de deux cartons jaunes. Le premier pour un excès d'engagement pour un tacle appuyé sur Jonathan Bamba, le second pour une légère faute sur le même joueur un quart d'heure plus tard. Une expulsion qui a été jugée exagérée par David Guion : "."

Et la seconde biscotte a été encore moins bien digérée par l'entraineur des Girondins : "Sur le deuxième, ça a été vite mais bon... L'arbitre sur le coup nous fait très mal, s'est plaint Guion. (...) On sait que dans notre situation les arbitres ne vont pas vous aider. On le sait très bien, on connait ça tous les week-ends. Les joueurs le savent". Visiblement, ce n'est pas la première fois que l'arbitrage le titille, puisqu'il a poursuivi : "On le vit tous les week-ends. On l'a vécu contre Troyes, à Lens, contre Reims... donc on a vraiment beaucoup de frustation".

De la solidarité et enfin un clean sheet

"Mais je ne veux pas retenir que ça" a embrayé le technicien bordelais. Et pour cause, avant d'être réduits à 10, ses hommes ont livré une première demi-heure intéressante, capables par séquence de déranger les champions de France. "On trouvait bien Java (Dilrosun) dans l'interligne, on a eu quelques solutions sur les centres... on était bien dans notre match" a-t-il analysé. Guion voudra sûrement aussi capitaliser sur la "solidarité" dont ont fait preuve ses joueurs pour ne pas se laisser submerger par les vagues lilloises. "On a fait un match d'hommes" a d'ailleurs résumé Abdel Medioub.

Reste qu'il faudra plus que du courage pour que Bordeaux sorte la tête de l'eau. Derniers à huit journées du terme, les Girondins doivent ramener des points pour se sortir de la zone rouge et apaiser une situation explosive en interne. Avec les tensions entre Gérard Lopez, le président, et certains joueurs et la scission qui se fait de plus en plus profonde entre le public et le groupe professionnel, il aurait fallu repartir du Nord avec trois points et un match référence pour calmer le Matmut Atlantique. D'autant plus que la prochaine échéance sera à domicile et l'enjeu sera immense : David Guion et sa troupe recevront Metz, 19e à égalité de points. Un match décisif pour la course au maintien, dans laquelle ils ont déjà quelques tours de retard.

