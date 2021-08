La question est toujours la même après un match nul : est-ce un point de gagné, ou deux de perdus ? Le partage des points entre Lyon et Brest ce samedi (1-1) n'a pas dérogé à la règle, mais semble avoir accouché de deux lectures différentes de la part des deux coaches. "On aurait mérité de le gagner", a estimé Michel der Zakarian, quand son homologue lyonnais Peter Bosz a également fait part de sa déception au micro de Prime Video : "Normalement on doit gagner à la maison contre Brest et on ne l'a pas fait. Donc on a perdu 2 points."

Difficile de donner tort au technicien des Bretons, tant l'Olympique Lyonnais a souffert pendant une heure face à un Stade Brestois bien en place. "On n’a pas su être assez tranchant dans nos attaques, a reconnu le jeune Malo Gusto (18 ans), qui a vécu sa première titularisation en Ligue 1 sur le flanc droit, qui plus est devant quelques 20 000 supporters lyonnais. On voulait faire mieux pour cette première au stade avec le public. On va se remettre au travail dès demain."

Ligue 1 Lyon coince déjà IL Y A 2 HEURES

Un tournant du match salvateur et des changements "nécessaires"

Heureusement pour les Lyonnais, le tournant du match a eu lieu en trois minutes et a joué en leur faveur, avec l'énorme parade de Lopes sur Chardonnet (57e) puis la double entrée de Paqueta et Slimani (60e), qui a remis l'OL dans le bon sens. "L'entrée de Paqueta et Slimani leur a fait un grand bien", a concédé l'attaquant brestois Franck Honorat, ce qu'a partagé le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar : "On est bien revenu, avec les entrants qui ont changé la donne. On est satisfaits d'avoir bien réagi, même si on ne peut pas dire que c'est un bon point."

Un coaching payant de Peter Bosz, qui ne s'en est pas félicité pour autant : "Les changements ? C'était nécessaire. Au moment des changements je ne pensais pas qu'on pouvait marquer, et ce n'est pas possible de jouer avec des joueurs qui voulaient tous la balle dans les pieds, donc il fallait changer". Le Néerlandais a également mis en perspective le contenu des Gones avec son arrivée récente, qui date du 1er juillet dernier. "On a passé cinq semaines ensemble, les joueurs essaient, mais c'est encore tôt pour avoir des résultats. Il faut qu'on progresse dans tous les endroits, et on a vu pourquoi cet après-midi", a lâché l'ancien de l'Ajax. "On continue d'apprendre une philosophie, de faire ce que le coach nous demande", a surenchéri Aouar, pas forcément très en vue au Groupama Stadium samedi après-midi.

Un mercato à peaufiner, mais pas n'importe comment

La question désormais est de savoir quelles évolutions seront visibles dans les prochaines semaines pour l'Olympique Lyonnais. Interrogé sur le mercato, le "diplomate" Peter Bosz, comme il s'est lui-même qualifié, est resté simple et évasif, même si le tacticien hollandais ne veut pas de joueurs seulement pour faire le nombre : "Il ne nous faut que des joueurs de qualité". Le message est clair, et pour les Gones, le travail est encore nécessaire.

Ligue 1 La LFP autorise Clermont à jouer dans son stade IL Y A 5 HEURES