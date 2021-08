L’affiche était prometteuse, et on s’attendait à un match haletant. Il l’a été, mais pendant 75 minutes seulement. Car le Nice - Marseille de ce dimanche a ensuite été émaillé de multiples incidents, allant du jet de projectiles à un envahissement du terrain, en passant par une bagarre générale impliquant joueurs, staffs techniques et supporters. Interrompue momentanément, la rencontre a ensuite été arrêtée définitivement, les joueurs marseillais n’étant pas revenus sur le terrain pour reprendre la partie.

"Ce sont des images déplorables, catastrophiques pour l’image du football," a soufflé Bruno Derrien après avoir visionné ces scènes. Joint lundi matin, l’ancien arbitre international a livré, pour Eurosport, son avis sur les décisions majeures prises durant la soirée. Et sur leurs conséquences, car le feuilleton qui s’ouvre désormais risque d’être particulièrement long.

Le match aurait-il dû être interrompu plus tôt ?

Si la rencontre a longtemps été électrique, elle a véritablement basculé dans l’irrationnel à la 75e minute. Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet - déjà visé un peu plus tôt - a reçu une bouteille dans le dos. Après s’être écroulé, le Phocéen s’est relevé et a renvoyé l’objet d’où il venait, à savoir en direction des tribunes. S’en est suivi un envahissement du terrain et l’arbitre, M. Bastien, a indiqué le chemin des vestiaires aux joueurs.

Une interruption temporaire aurait cependant pu être décidée plus tôt. Des projectiles avaient en effet déjà été lancés vers le terrain auparavant, en première période notamment. "Quand un objet est envoyé sur la pelouse, l’arbitre doit immédiatement interrompre le match et faire diffuser un message d’avertissement par le speaker", rappelle Bruno Derrien. "Il ne s’agit pas d’attendre qu’il y ait eu 4, 5 ou 6 jets de ce type. Cette décision doit être prise dès le premier projectile."

Ces incidents font écho à une autre situation, survenue en tout début de saison. Il y a deux semaines, M. Pignard avait ainsi interrompu Montpellier - OM à la 89e minute pour des motifs similaires. Le directeur de la sécurité du club héraultais avait pris la parole au micro, pour s’adresser directement aux spectateurs et les exhorter à ne pas récidiver. La rencontre avait repris douze minutes plus tard et les hommes de Jorge Sampaoli avaient tenu leur victoire jusqu’au bout (2-3).

Fallait-il opter pour une reprise de la rencontre ?

Une fois les joueurs rentrés aux vestiaires, une question était sur toutes les lèvres : pouvait-on s’attendre à voir le match reprendre ? L’hypothèse était plausible, mais le choix n’était pas que du ressort du corps arbitral. "Le maintien de l’ordre relève de la compétence du préfet, insiste notre consultant. La décision était forcément collégiale. L’arbitre, les délégués de la Ligue et les autorités locales ont dû se concerter."

Après environ une heure et demie d’attente, les arbitres et les Niçois sont revenus sur le pré. Mais pas les Marseillais, ce qui a conduit M. Bastien à acter leur forfait et siffler la fin de la partie. "Faire reprendre le match était, à mon sens, contraire à l’image du sport, regrette Bruno Derrien. Opter directement pour un arrêt définitif aurait marqué les esprits." L’ex-arbitre cite en exemple le Bastia - Lyon d’avril 2017, stoppé à la mi-temps pour cause de débordements et qui n’avait jamais repris. L’OL avait été déclaré vainqueur sur tapis vert et les deux matches suivants du SCB avaient été délocalisés et disputés à huis clos.

Et maintenant, à quoi s’attendre ?

Le coup de sifflet final a certes été donné, mais cette confrontation entre le Gym et l’OM est, a priori, loin d’être terminée. Lundi, la LFP a annoncé que les deux clubs étaient convoqués devant la Commission de discipline, qui se réunira mercredi 25 août. Bruno Derrien prévient néanmoins : "Nous sommes partis pour vivre une longue procédure car, quelle que soit la décision, l’un des deux clubs se sentira lésé."

Les Aiglons - qui menaient 1-0 avant l’interruption et sont revenus sur la pelouse, contrairement aux Olympiens - peuvent-ils être déclarés vainqueurs sur tapis vert, alors même que ce sont leurs supporters qui auraient provoqué les débordements ? "Une telle issue ferait jurisprudence, affirme l’ancien arbitre international. L’OM pourrait arguer que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour permettre à ses joueurs de reprendre la partie." Pour le moment, cette rencontre n’a pas de vainqueur. Ce qui n'empêche pas le football français d'en apparaître d'ores et déjà comme le grand perdant.

