très graves". La tension est encore loin d'être retombée. Alors que le match entre l'OGC Nice et l'OM a été marqué, dimanche soir, par des incidents qui ont causé une longue interruption puis l'arrêt définitif de la rencontre, les Marseillais refusant de revenir sur la pelouse, le directeur de la communication du club marseillais Jacques Cardoze est revenu sur ce triste épisode ce lundi. Dans un entretien accordé à France Info , ce dernier parle de faits "".

Est-ce qu'il y avait un nombre suffisant de policiers ?

"La sécurité de nos joueurs n'a pas été garantie, on sait que dans ce stade il n'y a pas de filets de sécurité, on s'interroge sur le nombre de stadiers, déplore-t-il. Est-ce qu'il y avait un nombre suffisant de stadiers ? Est-ce qu'il y avait un nombre suffisant de policiers ? Est-ce qu'ils étaient tous armés de bouclier comme cela se fait généralement avec les tribunes de supporters les plus chaudes ? À la 25e minute de jeu, il y a déjà des supporters qui sont présents et des bouteilles qui tombent sur le terrain dès le début du match, on parle de 20 à 40 bouteilles. Ce n'est pas acceptable."

Ligue 1 Ça se confirme : Entre trois et quatre semaines d'absence pour Icardi IL Y A UNE HEURE

Concernant la décision de ne pas revenir sur la pelouse, Jacques Cardoze assure qu'il n'y a "aucun regret". "On nous dit que le match aurait dû reprendre parce qu'il y avait un prétendu trouble à l'ordre public possible parce que nous n'aurions pas repris. La preuve, nous n'avons pas repris et il ne s'est rien passé. Une fois que les gens ont évacué le stade il n'y a pas eu de troubles. En revanche, que ce serait-il passé dans cette atmosphère électrique, détestable, pour nos joueurs qui ont été molestés, trois étaient en état de choc, si monsieur Bastien avait dû apprécier une action litigieuse, un pénalty, un carton rouge, une égalisation marseillaise ?", s'interroge-t-il.

créer un précédent" et ne pas accepter "cette violence". Pour lui, les joueurs marseillais étaient tout simplement "en danger" dimanche soir. Ce lundi, Bruno Derrien, ancien arbitre international et consultant Eurosport, Pour Cardoze, il fallait donc "" et ne pas accepter "". Pour lui, les joueurs marseillais étaient tout simplement "" dimanche soir. Ce lundi, Bruno Derrien, ancien arbitre international et consultant Eurosport, revient sur cette soirée chaotique en répondant à nos questions

Ligue 1 Green aurait refusé les Bleuets pour tenter l'aventure avec l'Angleterre IL Y A 2 HEURES