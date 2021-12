La polémique n'est pas retombée. Interrompu le 21 novembre dernier après le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet, le match entre l'OL et l'OM est toujours au centre des discussions. Dans l'attente de sanctions définitives, le club marseillais, de son côté, réclamerait tout simplement le match perdu pour son adversaire. "Le club marseillais veut sensibiliser la commission de discipline sur le fait que l’intégrité physique d’un joueur a été atteinte et que cela est incomparable aux événements récents et aux débordements qui ont eu lieu dans certains stades cette saison", précise la radio.

Longoria et le "pouvoir du spectateur"

Une hypothèse qui, évidemment, ne convient pas à Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a ainsi rapidement réagi sur Twitter, en s'adressant notamment à la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP). "Pour éviter d’arrêter à tort un match, on pourrait permettre aux clubs de remplacer un joueur potentiellement blessé :donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’une commotion (6ème remplaçant). Peut être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre?", s'interroge "JMA".

c'était le cas". "On doit prendre de la hauteur et penser au bien commun, je l'ai dit. C'est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement pour l'OL et l'OM. Si chaque fois qu'un match est interrompu, on doit le rejouer... Dans le monde du foot européen, la réaction du coeur pour 90 % des gens est de demander match perdu à l'équipe dont les supporters se sont mal comportés. Je ne pense pas que donner le pouvoir à un spectateur d'influer sur le résultat d'un match soit une bonne idée pour l'équité sportive non plus. Est-ce qu'un supporter, individuellement, peut déterminer le résultat d'un groupe de joueurs qui travaille toute une saison pour aller le plus haut possible ?" Interrogé par L'Equipe ce mardi sur un possible match rejoué, Pablo Longoria, le président de l'OM, a assuré que son club l'accepterait si "". "

