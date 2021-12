Quelles sanctions après OL-OM ? "Cette fois, la Ligue n'a pas le droit de se tromper"

Ad

"L'OM confirme avoir entamé cette démarche, sans vouloir en dire davantage", précise le site du quotidien. Peu avant la réunion de la commission de discipline de la LFP, Jacques Cardoze, le directeur de la communication du club olympien, s'en était pris ouvertement à la LFP et avait dénoncé "une parodie de justice". "Comme vous avez pu le constater, aucun dirigeant de l'OM n'a été invité à s'exprimer devant cette commission de discipline. Nous n'avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline aujourd'hui est illégitime", avait-il pesté.

Ligue 1 L'ASSE officialise le départ de Puel, Dupraz attendu IL Y A 2 HEURES

L'OM avait réclamé des sanctions plus importantes : les avocats du club avaient demandé dans un document transmis à la Commission et dont l'AFP a eu connaissance une peine "évidemment supérieure à deux points dont un avec sursis, la perte de points étant inévitable". L'OL, défenseur de la thèse de "l'acte individuel et isolé", avait aussi regretté dans un communiqué "une très lourde sanction", qui "crée une inégalité de traitement sur une même saison".

La Commission d'appel de la FFF, réputée plus sévère que la LFP, devra réexaminer entièrement le dossier avant de se prononcer. Depuis le début de la saison, marquée par de nombreux débordements de supporters et autant de sanctions disciplinaires prononcées par la LFP, aucun dossier n'avait été, jusque là, soumis à la Fédération.

Ligue 1 La prédiction de Kovac : "Mbappé va gagner beaucoup de Ballons d'Or s'il continue comme ça" HIER À 23:19