Alors qu'il figurait initialement dans le premier groupe parisien communiqué par le club pour la réception de Saint-Etienne au Parc des Princes, Achraf Hakimi sera finalement indisponible car laissé au repos entre 48 et 72h, après une "réévaluation musculaire du quadriceps droit" a indiqué le club. "Sa figuration dans le groupe était une erreur de communication", est-il précisé dans un communiqué.

Pour jouer les 16es de Ligue 1, Paris ne pourra pas non plus compter sur Marco Verratti. Le "Petit Hibou", en pleine forme en ce moment, va devoir observer son équipe depuis les tribunes pour cause d'accumulation de cartons jaunes. L'ancien de Pescara en est déjà à 9 avertissements en championnat cette saison. Pas si loin de son record, 12 jaunes en 2014/2015.

D'autres joueurs restent à l'infirmerie ce week-end. Leandro Paredes souffre toujours de l'adducteur. "La reprise de la course est envisagée en début de semaine prochaine" pour l'Argentin précise le PSG. Sergio Ramos, lui, devrait reprendre la course en "milieu de semaine prochaine". Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont toujours en soins.

