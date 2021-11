Ancien président et co-président des Girondins de 1991 à 1999, Jean-Didier Lange est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 75 ans. Lange, avocat de profession passionné de foot, avait oeuvré en 1991 pour reprendre, avec l'opticien Alain Afflelou, les Girondins, alors plongés dans les procédures judiciaires de leur président historique et médiatique Claude Bez, qui entraîneront le dépôt de bilan, la liquidation judiciaire et enfin la relégation du club en D2 en juillet 1991.

A l'issue de sa première année de mandat aux côtés d'Afflelou, Bordeaux va retrouver l'élite et quatre ans plus tard, avec dans ses rangs les futurs champions du monde Bixente Lizarazu, Zinédine Zidane et Christophe Dugarry, atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA, perdue contre le Bayern Munich. A partir de 1996, M. Lange sera rejoint à la présidence par Jean-Louis Triaud, un vigneron propriétaire de plusieurs châteaux dans le Médoc, à qui il laissera les rênes définitives du club en 1999 lors de son rachat par le groupe audiovisuel M6.

Depuis, ce dirigeant était resté fidèle aux Girondins, en siégeant au conseil d'administration comme actionnaire ultra minoritaire, qu'il est resté pendant plus de vingt ans même lors des prises de contrôles par les fonds d'investissements américains GACP et King Street ou encore cet été après la reprise du club par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gerard Lopez.

Le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic a salué la mémoire d'un "infatigable défenseur des Girondins de Bordeaux". "Passionné, il permit à notre club de traverser ses moments les plus difficiles et contribua également à ses moments les plus glorieux", a souligné le maire dans un communiqué.

