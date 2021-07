Agé de 48 ans, Soucasse est un ancien joueur de l'ASSE (1995-1998) mais aussi de Toulouse (1991-1995) où il a occupé un poste similaire de président exécutif avant de revenir chez les Verts comme directeur général des services dans un premier temps, en janvier dernier en remplacement de Xavier Thuilot, démissionnaire. "Dans le cadre des pouvoirs élargis qui lui sont conférés et le respect des prérogatives des actionnaires Jean-François Soucasse pilotera la gestion opérationnelle et stratégique du club avec l'appui de ses équipes et en collaboration avec Claude Puel, manager général en charge du projet sportif", détaille un commniqué de l'AS Saint-Etienne.

Le club a également réaffirmé "la ferme volonté des actionnaires d'aboutir dans les meilleurs délais dans la recherche d'investisseurs crédibles et dotés d'une solidité financière conséquente" en vue de la cession de l'ASSE "afin de permettre de franchir un nouveau palier".

