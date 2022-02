L'Olympique lyonnais envisage un retour l'été prochain de son ancien attaquant, Alexandre Lacazette, qu'il avait transféré en juin 2017 à Arsenal pour 60 millions d'euros bonus compris, a annoncé l'OL mercredi. "C'est un joueur qui nous intéresse pour tout ce qu'il a représenté ici. Nous constatons toute la maturité qu'il a pu prendre et il est quelqu'un avec qui le club est resté en contact", a déclaré Vincent Ponsot, le directeur du football du club rhodanien, en marge de la présentation des recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombélé.

Un salaire qu'il faudra atteindre

Ad

"Nous ferons tous les efforts possibles. cela fait partie des idées directrices que Bruno Cheyrou (directeur du recrutement) a amené et qui nous paraissent importantes", a renchéri le président Jean-Michel Aulas. Celui-ci, qui a souvent évoqué comme un rêve "le retour de Karim Benzema", a admis "que dans le contexte actuel, celui de Lacazette est plus accessible".

Ligue 1 "Lewandowski n'aurait pas fait mieux" : Dembélé, un éclair de génie pour renverser l'Olympico IL Y A 21 HEURES

Le contrat de Lacazette avec Arsenal expire le 30 juin. Mais le président lyonnais a admis que le joueur qui aura alors 31 ans, même libre, souhaitera maintenir le niveau de salaire de celui qu'il touche en Angleterre, sur un nouveau contrat de longue durée. "Avec l'inconvénient qu'il ne pourra pas être impatrié" au plan fiscal, a précisé Aulas. "Et que nous ne serons pas seuls" à le solliciter, a aussi glissé Vincent Ponsot.

Tolisso également approché

Le milieu de terrain Corentin Tolisso, transféré de Lyon au Bayern Munich en 2017 pour 40 millions d'euros pourrait aussi intéresser l'OL, qui s'est entretenu avec le joueur comme l'a révélé le président lyonnais.

Lacazette et Tolisso, bientôt de retour sous le même maillot à l'OL ? Crédit: Getty Images

"Avec cette évolution dans les mentalités générales pour un certain nombre de très bons joueurs de vouloir aller jusqu'à la fin de leur contrat, cela peut être une option. Nous n'allons peut-être pas le transformer en règle générale mais il ne faut pas être idiot. S'il y a des opportunités, il faut les étudier et ce qui les rend possible, c'est qu'il n'y ait pas de transfert", a expliqué le patron de l'OL.

"Tous ceux qui peuvent être amenés à revenir sont des joueurs avec lesquels nous n'avons pas de doute sur les qualités que nous connaissons parfaitement, ni sur leur état d'esprit, comme Lacazette. La connaissance est réciproque et le risque est moindre quand c'est un ancien qui revient", a conclu le dirigeant lyonnais.

Lyon laisse filer Guimaraes ? Impossible à refuser économiquement, discutable sportivement

Ligue 1 L'OM ne comprend pas : "Lyon nous a un peu marché dessus en deuxième période" IL Y A 21 HEURES