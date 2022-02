L'un est parti, définitivement, en Angleterre. L'autre n'est pas encore revenu en France. Mais ils ont tous les deux entendu parler du pays. Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont particulièrement agacé Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui aurait aimé que ses deux milieux de terrain renoncent à se rendre en Amérique du Sud pour disputer les matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 avec le Brésil. Alors que la sélection auriverde est d'ores et déjà qualifiée.

Ad

L'absence de Lucas Paqueta, par ailleurs suspendu pour le match en Equateur, et celle de Bruno Guimaraes qui n'est pas entré en jeu à Quito avant d'être finalement transféré à Newcastle, les empêchaient de disputer le match à rejouer OL-OM (2-1), que Guimaraes n'aurait finalement de toute façon pas pu disputer. "J'ai été déçu. Cette rencontre programmée à une date à laquelle nous n'avions pas nos internationaux brésiliens nous a amené à les rencontrer pour essayer d'obtenir qu'ils n'aillent pas en sélection" a confié Jean-Michel Aulas. "Je ne sais pas s'ils avaient le choix mais en tout cas, ils ne nous ont pas laissé d'espérance quand nous les avons rencontrés", a précisé le patron de l'OL.

Ligue 1 "Un écart entre la parole et les actes" : Ndombele explique pourquoi il a préféré l'OL au PSG IL Y A 2 HEURES

OM, PSG, Ekitike et Crivelli : nos tops et flops du mercato de L1

"Le match s'est joué mardi, sans eux. Je pense que nous aurions été meilleurs s'ils avaient été là et l'équipe a su se transcender malgré sept à huit absents, ce qui était indigne du championnat de France pour deux équipes se disputant les places d'honneur", a poursuivi le dirigeant. "Dans l'analyse que je fais de la qualité des joueurs et de leur aptitude à tout donner pour le maillot et l'institution, c'est vrai que d'avoir cette épée de Damoclès dans le futur avec beaucoup de joueurs internationaux brésiliens pouvait s'avérer être aussi un handicap", a-t-il encore dit.

Il y a un sujet fondamental qui aurait pu nous mettre en l'air notre saison

"J'interviens aussi bien à l'ECA (European Club Association) qu'à la Fédération pour défendre l'intérêt des sélections et des championnats domestiques au niveau du calendrier pour des questions de mauvaises coordinations. La FIFA évoque une Coupe du monde tous les deux ans. Quand on voit les conséquences du Covid-19 sur le calendrier, pour les garçons et pour les femmes... Il faut régler ce sujet avec l'ECA dont je suis administrateur et nous verrons ce que nous pouvons faire au niveau de la FFF", a ajouté Jean-Michel Aulas.

Lyon laisse filer Guimaraes ? Impossible à refuser économiquement, discutable sportivement

"Il y a un sujet fondamental que personne n'aborde et qui aurait pu nous mettre en l'air notre saison et c'est pour cela que j'en veux à ceux qui sont à l'origine de cela", a encore dit JMA. "C'est pour cela qu'un certain nombre de grands clubs se sont regroupés pour essayer de trouver des solutions qui sont parralèles avec cette Ligue privée (Superligue). Il y a d'autres manières pour résister. Il faut que les Fédérations comme l'ECA se posent en régulateurs avec la Fifa et l'Uefa et c'est vrai que dernièrement l'UEFA nous a beaucoup déçus car après le Covid, aucune des demandes formulées pour la coordination du calendrier n'a été respectée et c'est bien dommage", a-t-il conclu.

Ligue 1 L'OM avait un oeil sur la Premier League cet hiver, avec deux paris en tête IL Y A 10 HEURES