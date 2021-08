On voulait attaquer fort pour les retrouvailles devant notre public". Difficile de croire les mots de Jocelyn Gourvennec en conférence de presse après ". Difficile de croire les mots de Jocelyn Gourvennec en conférence de presse après la démonstration reçue par son équipe face à Nice (0-4) , sachant que les Aiglons menaient de deux buts après seulement cinq minutes de jeu. Le champion de France en titre est à terre, une semaine après avoir déjà inquiété sur la pelouse de Metz (3-3).

Sept buts encaissés en deux matches

Le capitaine du LOSC, José Fonte, a lui eu toutes les peines du monde à justifier cette lourde défaite. "C'est difficile à expliquer. On n'a pas été là, a regretté le Portugais pour Prime Video. On doit essayer de faire mieux que ça". Mieux que ça, c'est un doux euphémisme, car les Lillois ont encaissé sept buts en deux matches, soit autant que sur leurs douze dernières rencontres de l'exercice 2020-2021. "Sept buts pour une équipe qui n'en avait pris que 23 l'année dernière, c'est beaucoup trop", a déploré l'entraîneur des Dogues.

Le nouvel entraîneur lillois, qui reste sur un triste bilan en Ligue 1, ne veut pour autant pas s'inquiéter outre-mesure pour la suite. "Il y a un peu d'irrationalité dans le scénario. C'est très difficile car c'est la réalité du match, mais en même temps il n'y a pas 4 buts d'écart entre Lille et Nice", a-t-il défendu, avant de tenter de positiver malgré tout. "Je ne veux pas tout jeter non plus. On aurait dû revenir au score, on a eu des manques mais les joueurs n'ont pas lâché."

Oublier les célébrations et se concentrer sur le travail

Pourtant, le coup a été parfaitement maîtrisé par l'ancien de la maison Christophe Galtier. L'entraîneur du Gym, et ses joueurs, ont récité leur partition à merveille, et auraient même pu aggraver le score. De toute évidence au LOSC, il faut se reconcentrer sur une nouvelle saison bien différente. José Fonte l'a bien compris : "L'année dernière, c'est fini. C'est une nouvelle année, il faut écrire une nouvelle histoire, oublier les célébrations et se concentrer sur le travail."

Alors véritable inquiétude ou accident de parcours ? Les prochains rendez-vous du LOSC le diront, alors que le club s'apprête à vivre une première partie de saison très chargée, avec notamment la Ligue des champions à disputer. De toute urgence, Gourvennec doit retrouver la formule magique, celle qui avait tant réussi à Lille, sans quoi les désillusions risquent de se répéter, comme celle subie samedi au stade Pierre-Mauroy. "On doit s'excuser auprès de notre public, on n'a pas été au rendez-vous", a avoué le coach lillois, qui a au moins fait preuve de lucidité.

