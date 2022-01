L'AS Monaco tient le successeur de Niko Kovac. Comme prévu, le club du Rocher a annoncé l'arrivée sur son banc de Philippe Clement. Le technicien flamand, 47 ans, a paraphé un contrat de 3 saisons, comme l'a confirmé le communiqué monégasque. "Fort de trois titres de champion de Belgique consécutifs acquis avec un jeu conquérant, d’une expérience certaine dans les compétitions européennes (40 matches dirigés) et d’une carrière marquée par une progression constante, Philippe Clement s’engage avec l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2024", indique l'ASM.

Avant de s'asseoir sur un banc, Philippe Clement a disputé plus de 500 matchs en professionnel, dont 38 sélections avec la Belgique. "Il se lance dans le métier d’entraîneur en 2011, écrit Monaco. Coach des U21 (2011-12) puis adjoint au Club Bruges KV pendant 5 saisons (2012-17), il est ensuite nommé à l’été 2017 entraîneur principal de Waasland-Beveren, où il s’illustre très vite en Jupiler Pro League. Il est rapidement repéré et recruté par le KRC Genk, club avec lequel il parvient à décrocher en 2019 le titre de champion de Belgique, 18 mois seulement après son arrivée."

Vice-président Directeur Général de l'AS Monaco, Oleg Petrov s'est dit "très heureux" de cette arrivée. "Sa capacité démontrée à tirer le meilleur de groupes jeunes et talentueux tout en atteignant des objectifs toujours plus élevés au cours de sa carrière en font la personne idoine pour poursuivre de façon logique, et avec une ambition intacte, le chapitre que nous avons ouvert en début de saison dernière visant à ramener durablement l’AS Monaco dans l’élite du football français et sur la scène européenne", a-t-il assuré.

