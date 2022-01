On le pressentait, c’était sûr depuis plusieurs jours mais c’est désormais acté : Niko Kovac n’est plus l’entraineur de l’AS Monaco. Le Croate, arrivé en juillet 2020 en Principauté, a été démis de ses fonctions ce samedi, après 74 matchs passés à la tête de l'ASM et une saison 2020-2021 brillante, notamment en deuxième partie de saison. Mais un mercato raté, des tensions en interne et une 6e place à la trêve ont décidé les dirigeants monégasques à se séparer de l’ancien coach du Bayern Munich.

Le football réserve parfois de drôles de surprises. Voir Niko Kovac, entraineur de la meilleure équipe de Ligue 1 entre janvier et mai, être démis de ses fonctions six mois plus tard alors que les objectifs étaient encore atteignables en est une. Arrivé en poste en juillet 2020, en remplacement de Robert Moreno, le Croate avait pourtant remis Monaco à l’endroit, finissant 3e du championnat l’an passé, en passant tout proche du titre, et se hissant en finale de la Coupe du France (battu par le PSG).

Même cette saison, il n’y avait pas encore lieu d’être alarmiste pour l’ASM, 6e de Ligue 1 mais à seulement quatre points du podium. Mais le vent avait déjà tourné. Kovac a sans doute en partie payé son mercato raté, avec des recrues qui n’ont pas convaincu et qui peinent à s’intégrer, et l’élimination en barrages de la Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2) mais ce sont sans doute bien les tensions en interne qui coûté sa place au technicien croate, remis en cause par certains de ses cadres selon plusieurs médias.

Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu officiellement mais il devrait s’agir de l’entraineur du FC Bruges Philippe Clement. Vendredi, l'AFP avait en effet appris de sources ayant connaissance du dossier que le coach belge était sur le point de s'engager pour deux ans et demi avec l'ASM. En attendant, l'entraînement du groupe professionnel sera assuré par Stéphane Nado, le coach de l'équipe réserve. C'est donc ce dernier qui devrait être sur le banc dimanche à Rouen pour le 16e de finale de la Coupe de France face à Quevilly-Rouen.

