Serein et reposé après quelques semaines dans le sud de la France, l'entraîneur rennais Bruno Genesio a rapidement présenté mardi les axes de la saison 2021-2022, au premier jour de la reprise, l'état d'esprit conquérant. Il a précisé son envie de s'appuyer sur un effectif restreint de 20 joueurs de champ et trois gardiens, et compte "pleinement intégrer" les jeunes pros, apparus pour certains l'an passé (Ugochukwu, Abline, Diouf) ou d'autres futurs débutants en L1 (Omari, Assignon, Tchaouna).

L'entraîneur, qui souhaite évoluer en 4-4-2 ou 4-3-3, a également précisé que plusieurs éléments étaient "transférables", même s'ils font aujourd'hui partie de l'effectif sans être présents à la reprise, notamment suite à des vacances prolongées pour matchs internationaux. Il s'agit, entre autres, de l'attaquant phare Mbaye Niang, des milieux Gélin et Léa-Siliki, ou encore des défenseurs Boey et Soppy.

Camavinga, une situation "pas idéale" pour Rennes

Confirmant le départ de son milieu Nzonzi -qui retourne à l'AS Rome, qui l'avait prêté lors des dix-huit derniers mois-, le coach a confirmé sa volonté de recruter un défenseur central et un milieu défensif pour remplacer le capitaine Da Silva, en fin de contrat, qui a rejoint Lyon. Le technicien rennais espère disposer de ses premières recrues avant le début du stage prévu à Dinard à partir du 4 juillet. Concernant la jeune pépite Eduardo Camavinga, qui n'avait pas été retenu pour l'Euro, puis finalement présent dans la liste pour les Jeux Olympiques mais non libéré par Rennes, Genesio a simplement rappelé que l'international était sous contrat jusqu'en 2022 et que la situation n'était "pas idéale" pour le club.

A propos des ambitions bretonnes pour la saison 2021/2022, au-delà de la volonté de passer les play-offs de la Conférence League (les 19 et 26 août, adversaire connu le 2 août), Bruno Genesio veut d'un Rennes conquérant. "Oui, on veut faire mieux que la saison passée et donc se rapprocher des quatre-cinq premiers", a-t-il prévenu. Rennes jouera son premier match de préparation le 10 juillet prochain contre Le Havre à Dinard (18h), avant d'affronter le Standard Liège (17 juillet), Getafe (21 juillet), Levante (24 juillet) et enfin le Torino (31 juillet).

