C'est avec un onze de départ surprenant que l'OL va recevoir l'OM pour ce match en retard. Composant avec les absences, Peter Bosz a opté pour une défense à trois associant le jeune Castelo Lukeba à Jérôme Boateng et Léo Dubois, une nouveauté pour ce dernier sous les ordres du Néerlandais. Au milieu de terrain rien de neuf sous le soleil lyonnais, Thiago Mendes réintègre l'axe en tant que titulaire après le départ de Bruno Guimaraes. C'est devant que la compo réserve le plus de surprises. Rayan Cherki sera aligné en pointe, entouré de Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri, un gros cran plus haut que son poste habituel.

Côté OM, une seule titularisation à souligner, celle de Luis Henrique sur le flanc gauche de l'attaque. Milik est sur le banc, laissant sa place à Dimitri Payet, qui avait été victime d'un jet de bouteille lors du match originel en novembre, dans une position de faux 9.

