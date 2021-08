"C'est un début de saison raté". De passage au micro de Prime Video, dans la foulée de . De passage au micro dedans la foulée de la claque reçue par l'OL à Angers dimanche (3-0), Anthony Lopes a eu besoin de peu de mots pour résumer la situation des Gones. Après deux journées, Lyon a pris un point. Et quatre buts. Difficile de dire laquelle de ces deux données est la plus inquiétante. Une chose est sûre : elles sont liées. Et dimanche, face à l'ancien de la maison Gérald Baticle, l'addition aurait pu être encore plus salée.

"Normalement, on aurait déjà dû rentrer à la mi-temps avec 3-0, a d'abord analysé Peter Bosz en conférence de presse. Angers était une équipe aujourd'hui, et nous, on a joué avec 11 joueurs, qui faisaient chacun leur propre chose". Chacun sa prestation et… chacun ses erreurs, en particulier défensives : Marcelo a livré une prestation cataclysmique, alors que Maxwel Cornet a laissé ses coéquipiers à dix. "Ce n'était pas intelligent de tacler là, surtout quand on va aussi vite que Maxwel", a analysé Bosz à ce sujet. Mais c'est bien après toutes ses troupes que le technicien néerlandais en avait.

Ligue 1 Clermont sur son nuage, Reims et Montpellier régalent, Rennes au ralenti IL Y A 2 HEURES

On n'a rien fait

"Le foot commence avec la volonté de vouloir gagner à 100%. Ça, je l'ai vu chez Angers, mais pas chez mon équipe", a lancé l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen, a plusieurs reprises. Le SCO a plus frappé, plus cadré, obtenu plus de corners et de coups francs. En clair, la dalle angevin a mangé Lyon tout cru.

Maxwel Cornet expulsé contre Anges Crédit: Getty Images

"Qu'est-ce qu'on a fait avec le ballon ? Rien. On n'a rien fait, on n'a pas joué vite, rien, a enragé le technicien de 57 ans. Bien sûr que je suis inquiet, ça me rend fou (…) Le groupe qui est là, ce sont de bons joueurs mais pour gagner quelque chose, il faut jouer ensemble et je n'ai pas vu ça aujourd'hui. C'est mon boulot. Donc, on va travailler là-dessus".

Travailler et… attendre pour l'entraîneur rhodanien, qui réclame des recrues depuis plusieurs semaines déjà. Certains manques, notamment sur les côtés, se ressentent cruellement et se payent de plus en plus cher. Au 15 août, il y a déjà urgence à Lyon. C'est rarement bon signe.

Ligue 1 Lyon coule à Angers, le SCO est leader ! IL Y A 4 HEURES