On se devait de gagner en hommage à Bernard Tapie et c'est ce qu'on a fait", a savouré William Saliba au micro d'Amazon Prime Video. "On sait qu'on a un calendrier très corsé en octobre donc cette victoire nous fait du bien". Une large victoire. Un hommage réussi au "Boss", Bernard Tapie. Du caractère pour renverser une situation mal embarquée. Un trio Mattéo Guendouzi – Valentin Rongier – Boubacar Kamara intéressant. Un Pau Lopez qui a multiplié les parades. Et le retour de la connexion Dimitri Payet - Arkadiusz Milik ! Une semaine avant de retrouver le PSG pour un choc très attendu, l'OM s'est remis dans le bon sens avec brio face à Lorient (4-1).

Un bien fou même. Voilà un mois que l'OM n'avait pas gagné. Le début de saison si prometteur avait été entaché par un nul contre Angers (0-0) suivi par deux revers de rang (ndlr : 2-3 contre Lens puis 2-0 à Lille). Mais la trêve est arrivée à point nommé pour des Olympiens qui ont remis les bons ingrédients face aux Merlus. "Cette trêve nous a fait du bien, confirme Dimitri Payet. On a pu travailler sur nos points faibles. Là, on est plus sur nos standings."

Marseille's French defender Matteo Guendouzi celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between Marseille and Lorient on October 17, 2021 at the Velodrome stadium in Marseille Crédit: Getty Images

Nous avons joué comme nous avons voulu.

Tout n'a pas été parfait non plus. Il a notamment eu trop d'espaces laissés derrière aux Merlus. Mais dans l'ensemble, c'était beaucoup plus prometteur. "On se prépare à l'entraînement pour être en forme comme ça, apprécie Jorge Sampaoli, l'entraîneur phocéen. Nous avons joué comme nous avons voulu. Nous avons un projet clair. Chaque match est un nouvel examen, et nous continuons à apprendre". Et les leçons récentes semblent avoir été retenues : "Etant donné notre qualité, ne pas gagner trois matches d'affilée, c'était un gros coup d'arrêt. Et là, on a réussi à imposer notre jeu et à faire de très belles choses. On apprend beaucoup. Et on progresse. Si on fait beaucoup de match comme ça, on fera une grande saison", salive sur d'Amazon Prime Video Mattéo Gendouzi, récompensé de sa combativité avec un doublé.

Si le collectif marseillais a répondu présent, cette performance plus aboutie est aussi liée à la présence de deux hommes sur la pelouse : Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, dont l'association avait fait saliver plus d'un fan olympien au printemps dernier. Leur duo a encore fait parler la poudre à la 85e. Lancé par Payet, le Polonais, titulaire pour la première fois de la saison après une longue blessure, a trouvé le chemin des filets pour lancer son compteur en 2021-2022. Précieux comme point d'appui ou pour ses appels et son sens du but, il peut changer la face de cet OM pour la suite de la saison. Surtout s'il peut compter derrière lui sur un Payet de ce niveau.

Décrit comme le "joueur clef" par Jorge Sampaoli vendredi, le Réunionnais a été à la hauteur des dires de son coach. Avec sa technique, sa vision du jeu et son activité, il a illuminé le jeu phocéen. Décisif à souhait et inspiré, il a multiplié les caviars pour ses coéquipiers. Un régal tout simplement. "Je me retrouve au cœur du jeu (ndlr : avec le retour de Milik). Moins devant. J'étais plus dans mon registre", a souligné le milieu de terrain, qui "avait à cœur de rendre cette soirée spéciale". Et elle l'a été.

Ce match met d'ailleurs à la bouche pour le weekend prochain. Car si Jorge Sampaoli veut d'abord se concentrer sur le match de jeudi chez la Lazio en Ligue Europa, tout le monde a bien en tête le choc OM-PSG dimanche prochain. Un duel que Marseille, troisième de la L1 après ce succès, ne pouvait pas mieux préparer. "On a une grosse semaine qui arrive. C'est bien de la commencer comme ça", lâche Payet. "On aura à cœur de faire ce qu'il faut pour gagner. On sait l'armada qu'il y a en face. Donc il faudra répondre présent". Le ton est donné, les Marseillais seront ambitieux. Reboosté, Mattéo Guendouzi va d'ailleurs encore plus loin : "Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. On va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points." Vivement dimanche prochain.

