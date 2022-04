Football

Ligue 1 - "L'OM a trouvé un équilibre avec ses gardiens Steve Mandanda et Pau Lopez que le PSG n'a pas su trouver"

LIGUE 1 - Le gardien de l'Olympique de Marseille Steve Mandanda a enchainé trois titularisations de suite en Ligue 1 et Ligue Europa Conférence. De quoi bouleverser la hiérarchie établie par Pau Lopez depuis le début de la saison ? Non selon nos journalistes Martion Mosnier et Maxime Dupuis. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

