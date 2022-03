Onzième. Voilà le rang qu'occuperait l'OM en Ligue 1 si seuls les points à domicile étaient pris en compte. Une place sûrement insuffisante pour faire tarir les "aux armes" du Vélodrome, mais qui aurait de quoi agacer quelques abonnés pour la saison, et qui voient leur équipe performer majoritairement loin de ses bases.

Ad

Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu'il est venu chercher et on n'a pas su lui donner. Il faut l'accepter et essayer de s'améliorer". Le technicien argentin n'avait guère d'autres choix de réaction. Quelques sifflets sont d'ailleurs déjà descendus des travées olympiennes, notamment lors d'une douce soirée de février sur la Côte d'Azur, bien rafraîchie par une défaite 2-0 contre Clermont . Une insatisfaction que Jorge Sampaoli a compris sur le moment. "". Le technicien argentin n'avait guère d'autres choix de réaction.

Ligue Europa Conférence Marseille, tout pour la C4 : "On se doit d’aller au bout" 17/03/2022 À 22:23

Un bilan comptable très moyen

Devant leurs supporters et contre les clubs en difficulté. C'est dans ce genre de rencontre que les prétendants aux plus belles places européennes font généralement le plein de points pour tenter de s'assurer le top 5 de la Ligue 1. Pas Marseille.

Contre les cinq derniers du championnat à la 28e journée, les Olympiens n'ont pris que huit points en cinq matches. Et à l'heure de recevoir Nice dimanche (20h45), dans un de ces fameux "matches à six points" contre un concurrent direct pour la seconde place, il va falloir faire mieux.

William Saliba Crédit: Getty Images

Pourtant, les joueurs de Sampaoli marquent : 22 buts en 14 rencontres. Mais c'est surtout dû à quelques cartons (4-1 contre Saint-Etienne, 4-1 contre Lorient, 5-2 contre Angers). Récemment en revanche, c'est la disette. Sur les deux derniers matches de Ligue 1 à domicile, l'OM n'a inscrit aucun but contre Monaco (0-1), et contre Clermont (0-2).

Les supporters sont agacés, les joueurs frustrés. Après la défaite contre Monaco, le 6 mars, à chaud, William Saliba avait résumé la situation assez simplement : "Ça fait chier de perdre encore à domicile". Et en plus des nombreuses défaites au Vélodrome, la manière était parfois marquante.

Des contre-performances qui laissent des traces

Car perdre à domicile est dur, mais pas inacceptable. D'autant plus que l'OM se rattrape bien à l'extérieur. Mais même les matches nuls sont rendus amers par quelques gifles cuisantes, dont la marque encore chaude sur les joues olympiennes rend les mauvais résultats à la maison plus douloureux. La plus récente : cette défaite contre Clermont 2-0 de février dernier. Mohamed Bayo était venu punir des Marseillais dominants mais inefficaces. "Un manque d'humilité" avait pesté Dimitri Payet. La plus spectaculaire : la défaite 3-2 contre Lens en septembre. Les points lâchés les plus durs à digérer : les nuls contre Metz et Bordeaux. Face aux Grenats, l'OM était à 11 contre 10 pendant une demi-heure, face aux Girondins, il menait 2-0.

"Il y a une obligation pour cette équipe de gagner au Vélodrome, a analysé Sampaoli. On peut perdre la tête à cause de cette obligation de l'emporter devant notre public, qui le mérite. Il y a comme un poids. On veut répondre à leur soutien." Un problème d'ordre psychologique ? Ou plutôt d'ordre tactique ?

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

"Une formation plus regroupée, des lignes proches"

Le technicien sud-américain a tenté de trouver des explications plus rationnelles. "À Bakou, à Nantes, à Lens, à Strasbourg (quatre victoires à l'extérieur), on a proposé une formation plus regroupée, des lignes proches, qui génèrent plus d'aide entre les partenaires" a-t-il résumé. Et l'ancien de Séville de continuer : "Si on n'a pas ces lignes proches, s'il y a 25 ou 27 mètres de distance, cette équipe défend mal, elle est vulnérable."

Autrement dit, Sampaoli assume que son équipe soit meilleure, ou au moins plus efficace, quand elle est plus bas sur le terrain. Mais l'exigence du Vélodrome suite aux investissements de cette année et aux ambitions du club pousse les Marseillais à prendre le jeu en main à la maison, quand bien-même ils se mettent en danger. Une phrase qui résume bien la philosophie de Sampaoli. En tout cas, celle qu'il prônait avant de se confronter à l'exigence du Vélodrome, où le spectacle sans les résultats ne suffit pas longtemps.

Ligue Europa Conférence Qualifié au finish, l'OM retrouve les frissons européens 17/03/2022 À 19:44