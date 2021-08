Les Tops

Le Parc a été gâté

L'aspect le plus considérable de la rencontre entre le PSG et Strasbourg aura peut-être été l'avant-match. Pour la première fois devant ses supporters depuis près de 17 mois, le Paris Saint-Germain a vu les choses en grand pour la présentation de ses recrues : estrade, musique, feux d'artifice…

Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Ramos et Messi (PSG) Crédit: Getty Images

Le public d'un Parc des Princes complet et bouillant a pu se délecter de ses cinq nouveaux joueurs, dans une ambiance exceptionnelle. Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et bien sûr Lionel Messi ont pris la pose devant un public conquis et qui l'a fait savoir. C'est peu de dire que cette équipe aurait belle allure en foot à 5 !

Il a fait le "Cho"

Il a déjà un prénom universellement reconnu, et il est en train de se faire un nom de famille. Mohamed-Ali Cho a martyrisé la défense lyonnaise dimanche et s'est montré omniprésent pour mener le SCO d'Angers à un succès retentissant (3-0). Décisif sur les deux premiers buts de son équipe, provocateur du carton rouge adverse, le jeune attaquant a surtout constamment créé le danger par ses courses à répétition en profondeur, et ses décalages bien sentis.

Mohamed-Ali Cho a fait vivre un supplice à Lyon et à Maxwel Cornet (Angers-Lyon) Crédit: Getty Images

Pour celui qui est le premier joueur né en 2004 à avoir signé un contrat professionnel, il ne reste plus qu'à trouver le chemin des filets. "Le but va arriver, ne vous inquiétez pas", a plaisanté le principal intéressé au micro de Prime Video. Infatigable poison dimanche après-midi, Cho a reçu une ovation méritée à sa sortie (74e), et risque de causer bien du souci aux défenseurs de Ligue 1 cette saison. Les jeux de mots plus ou moins bien sentis avec son nom risquent de fleurir journée après journée...

Football champagne à Reims

On a assisté à un véritable feu d'artifice du côté de Raymond-Kopa, dimanche (3-3), en particulier dans une première période riche de cinq buts. Si les amoureux de la défense ont été déçus, il n'a rien manqué pour le reste : des retournements de situation (0-1, 2-1, 2-3, 3-3), un duo Laborde-Delort toujours en feu, un superbe but de Moreto Cassama, une entrée de folie du jeune Ilan Kebbal, des parades de Rajkovic (93e) et Bertaud (78e), et des occasions jusqu'au bout. Montpellier a déjà pris six buts en deux journées et Olivier Dall'Oglio ne peut s'en contenter. Mais pour le spectacle, c'est tout bénef'.

Clermont et Bayo, ce n'était pas du vent

Les suiveurs de la Ligue 2 et, naturellement, de Clermont, vous diront qu'ils l'avaient prédit. La première journée avait, elle, donné de premiers sérieux indices. Mais le début de saison du promu en Ligue 1 est parfait. Les hommes de Pascal Gastien ont pris six points sur six, sans encaisser le moindre but. Clermont, qui a confirmé contre Troyes (2-0) le bon contenu affiché à Bordeaux, est la première équipe à remporter les deux premiers matches de son histoire en Ligue 1 depuis Angoulême en août 1969.

Et pour guider le CF63, Mohamed Bayo ne s'arrêter plus de marquer, avec un doublé contre l'ESTAC. Comme l'indique Opta, depuis le début de la saison dernière en Ligue 1 + Ligue 2, l'international guinéen a inscrit 25 buts en championnat. Seul Kylian Mbappé (28) fait mieux sur la période…

Mohamed Bayo contre Troyes Crédit: Getty Images

Il y a déjà 1-0 ?

Il ne fallait pas arriver en retard devant vos matches de Ligue 1 ce week-end. Vraiment, vraiment pas. Samedi, il n'a fallu que 57 secondes à Kasper Dolberg pour ouvrir le score lors de Lille-Nice (0-4), avant qu'Hicham Boudaoui ne fasse le break à la…5e minute. Dans la foulée, Mauro Icardi n'a mis que trois minutes contre Strasbourg, pour enflammer un Parc des Princes déjà bien chaud. Mais la palme revient à Wahbi Khazri, qui a douché le public lensois après 19 minuscules secondes. On en viendrait presque à reprocher aux Rémois et Montpelliérains de n'avoir marqué qu'une fois chacun lors des sept premières minutes de leur rencontre.

Les Flops

Gourvennec inquiète déjà

Loin de nous la volonté d'émettre des conclusions hâtives après deux rencontres de championnat. Mais force est de constater que le champion en titre va mal, et que le début de mandat de Jocelyn Gourvennec au LOSC ne se passe pas comme prévu. Une semaine après l'avertissement de Metz (3-3), les Dogues ont lourdement chuté à domicile (0-4) face à l'OGC Nice d'un certain Christophe Galtier, coach des Nordistes la saison passée.

Dominés dès l'entame par des Niçois plus entreprenants et organisés, les Lillois ont sombré, et auraient pu finir la partie avec une addition encore plus salée. "C'est très difficile car c'est la réalité du match, mais en même temps il n'y a pas 4 buts d'écart entre Lille et Nice", a pourtant contesté Gourvennec après la rencontre. Pour celui qui reste sur six petits succès sur ses 41 derniers matches entraînés en Ligue 1, il faudra vite trouver une solution. Son discours a presque déjà de quoi inquiéter...

Une défense collectivement perdue à Lyon

Au moins, ils se sont passés le relais. Tous les membres de l'arrière-garde lyonnaise ont sombré à Angers dimanche (0-3). Lopes s'est montré fautif sur le premier but angevin, pas aidé par la passivité de Marcelo. Le Brésilien s'est ensuite manqué dans les grandes largeurs, en marquant contre son camp sur une passe en retrait imprécise. Les latéraux n'ont pas été en reste, puisque Léo Dubois est passé complètement à côté de sa rencontre, se faisant constamment déborder sur son côté droit.

Son pendant à gauche Maxwel Cornet a lui vu rouge après deux fautes grossières sur des contre-attaques angevines. En bref, personne n'y était, et le changement de Lukeba par Diomandé à la mi-temps n'a qu'à peine limité la casse. "Ça devient urgent" a déclaré Lopes après la rencontre, et honnêtement, on le comprend.

Jakobs, première titularisation, premiers problèmes

Arrivé en provenance de Cologne à l'intersaison, Ismail Jakobs avait déjà joué à trois reprises avec l'AS Monaco avant vendredi soir. Mais à chaque fois en entrant en cours de jeu. À Lorient, l'Allemand de 21 ans a démarré titulaire comme piston gauche… et a beaucoup souffert. Trop timide en début de match dans son couloir, l'international U21 a bêtement concédé le penalty qui a coûté la défaite à l'ASM, en accrochant Terem Moffi dans la surface (30e). En retard, il a ensuite été averti juste avant la pause, puis a cédé sa place peu avant l'heure de jeu. Pas sûr qu'il soit de nouveau préféré à Caio Henrique contre le Shakhtar mardi, en barrages de Ligue des champions.

Antonetti, le coup de gueule

Après avoir laissé filer une victoire dans les dernières secondes contre Lille lors de la première journée, Metz a livré un contenu nettement moins spectaculaire et emballant à Nantes (2-0). Une prestation loin d'être du goût de Frédéric Antonetti, qui en avait après certains de ses joueurs à l'issue de la rencontre. "On a joué à six, a lâché l'entraîneur des Grenats. On ne peut pas gagner un match à six. Dix, neuf mais pas six ! Beaucoup de problèmes techniques, de déchets... Peut-être qu'à 18 ans, ça joue quand on entend parler de départ. C'est une conception du football qui n'est pas la mienne". L'ambiance a dû être tendue dans les vestiaires.

Kalu, la frayeur puis le risque inutile

Impossible de ne pas se rappeler du cas Christian Eriksen à l'Euro, quand Samuel Kalu s'est effondré tout seul, avant un coup franc marseillais, victime d'un malaise. Une belle frayeur pour tout le monde, en premier lieu les joueurs, qui ont rapidement réclamé les soigneurs avant d'entourer l'ailier des Girondins. La suite ? Une décision incompréhensible : l'international nigérian est retourné sur la pelouse après avoir été pris en charge. Le tout pour être remplacé quelques minutes plus tard par Rémi Oudin. Un risque inutile.

Samuel Kalu Crédit: Getty Images

