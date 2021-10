La Ligue 1 va-t-elle réussir là où la Liga a échoué ? En 2019, le championnat espagnol avait songé à délocaliser un match de championnat (Villarreal - Atlético de Madrid) du côté de Miami. Mais finalement, le projet avait capoté après l'opposition de la Fédération espagnole, avec pour appui la décision d'un juge madrilène. Cette fois, cette idée provient directement de la LFP, qui souhaiterait que la rencontre entre l'AS Monaco et l'OL, prévu le premier week-end de février, se dispute à Shangai (Chine). L'information est signée L'Equipe

Interrogé par le quotidien, Jean-Michel Aulas a d'ailleurs confirmé cette "opération ambitieuse pour l'image de la L1 et sa diffusion". "La Ligue, avec son président Vincent Labrune, est à l'origine de ce projet, a réagi le président de l'OL. J'ai invité à dîner Oleg Petrov (vice-président de Monaco) samedi soir pour le match. On en a parlé longuement. Monaco est d'accord, et moi j'ai donné un accord de principe sous réserve que la logistique suive parce que ça fait quand même un gros déplacement. Mais effectivement, Monaco et nous sommes d'accord pour délocaliser le match du mois de février".

Sur le "plan" de l'intérêt, et même si la logistique reste à déterminer, "JMA" estime qu'il est "est majeur de pouvoir faire un grand match là-bas". "Nous, on pense que c'est bien. Après, il faut que le financement vienne et que la Ligue y trouve son compte", a ajouté Aulas. Pour rappel, l'OL possède des sponsors chinois, ainsi qu'un actionnaire. Pour que ce projet se concrétise, la FIFA doit encore donner son accord. Le football français pourrait rapidement lui transmettre sa demande selon L'Equipe.

