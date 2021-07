La carrière d'entraîneur de l'ancien milieu de terrain a véritablement pris son envol depuis son arrivée dans l'Aube en 2019. Le technicien originaire de Nantes a gravi les échelons avec discrétion et des résultats qui plaident en sa faveur. A 45 ans, auréolé de son titre de champion de France de Ligue 2, il s'apprête donc à découvrir la Ligue 1 sur le banc de l'Estac, avec un baptême du feu le 7 août au stade de l'Aube face au Paris Saint-Germain.

Adjoint de Christophe Galtier à Saint-Etienne en 2014-2015, Batlles avait fait ses premières armes en tant qu'entraîneur principal avec la réserve des Verts en N3, avant d'être appelé pour sa première expérience professionnelle par Daniel Masoni, alors président de l'Estac.

Un pari pour le club aubois, qui a souvent révélé des techniciens de talent, comme Alain Perrin ou Jean-Marc Furlan. Des bâtisseurs, comme l'est à sa manière Laurent Batlles, des entraîneurs qui ont grandi avec le club qui leur a donné leur chance.

Des choix audacieux

Comme ses prédécesseurs, Batlles a déjà imprimé sa marque dans l'Aube. Quatrième de L2, virtuel barragiste en 2020 au moment de l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, il a ramené l'Estac parmi l'élite, après trois ans de disette. Rigoureux, focalisé sur les objectifs, Laurent Batlles s'est affirmé par des choix tactiques jugés audacieux qui se sont avérés payants, comme son système en 3-4-3 qui a permis à son équipe de surprendre ses adversaires.

Laurent Batlles sur le banc de Troyes en Ligue 2 Crédit: Getty Images

Laurent Batlles reste un jeune entraîneur dans le football professionnel et cette première saison en Ligue 1 va lui permettre de s'étalonner, dans un contexte qu'il connaît bien. Et cette fois, l'Estac n'a pas été obligé de vendre ses meilleurs joueurs à l'intersaison, preuve de la nouvelle surface financière apportée par le City Group, qui a racheté le club il y a un an. Une garantie non négligeable pour le technicien.

Adepte du beau football, axé sur la possession et l'animation offensive, il travaille pour bien intégrer les nouvelles recrues, Renaud Ripart (Nîmes), Jessy Moulin (Saint-Etienne), l'espoir Brésilien Metinho (plus gros transfert de l'histoire du club) et Issa Kaboré, prêté par le 'grand frère' Manchester City. En attendant d'autres renforts.

Le club a fermé la porte à un départ

En fin de saison dernière, bien avant le sacre de l'Estac en Ligue 2, les rumeurs promettaient pourtant un départ du technicien. Il a notamment été question de Montpellier (qui a finalement choisi Olivier Dall'Oglio) et de Toulouse (L2), son club formateur.

Lié à la formation troyenne jusqu'en 2024, Batlles (45 ans) s'est toujours refusé à commenter les bruits de couloir autour de son avenir, se réfugiant derrière la légitimité de son contrat et le fait qu'il "se sente bien" là où il a posé ses bagages après son départ de Saint-Etienne.

Le club a finalement mis un terme au suspense début juin, en réaffirmant clairement et sans équivoque son souhait de continuer avec l'ancien Stéphanois : "Laurent est l'entraîneur de l'équipe professionnelle et il n'est aucunement question d'un départ." A lui de prouver maintenant que sa méthode peut fonctionner en L1.

