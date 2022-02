Le litige entre l'ASSE et Stéphane Ruffier, qui a mené au licenciement du gardien pour faute grave, reviendra devant le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne le 13 juin, a appris l'AFP. L'ex-gardien de 35 ans, licencié début janvier 2021 six mois avant la fin de son contrat, exige "une compensation financière comprise entre quatre et cinq millions d'euros" de la part de son ancien club, qui la juge "astronomique".

Stéphane Ruffier a souhaité disposer d'un délai, que la juridiction prud'homale réunie lundi en audience de départage lui a accordé, a indiqué mardi à l'AFP le club de football stéphanois. Outre ses arriérés de salaire, celui qui a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel après son licenciement demande une indemnité correspondant à une "perte de chance pour sa carrière professionnelle" et à un "préjudice moral".

