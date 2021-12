Même malgré eux, ils sont toujours sous les feux des projecteurs. Après avoir mis sur la place publique leurs problèmes de couple (séparation puis réconciliation), Wanda Nara et Mauro Icardi font à nouveau les gros titres de la presse argentine. Jeudi, le quotidien Olé a ainsi révélé que la société de la femme de l'attaquant du PSG, Work Marketing Football SRL qui gère l'argent gagné par le footballeur, faisait l'objet d'une plainte pour "corruption structurelle" et "blanchiment d'argent".

La plainte a été déposée par Fernando Miguel, journaliste indépendant et chef de la "Fondation pour la paix et le changement climatique en Argentine", qui dénonce régulièrement les malversations financières dans son pays. Il soupçonne la société, créée en 2015, de ne pas gérer que les gains déclarés de Mauro Icardi pour son activité sportive et le couple d'évasion fiscale aggravée.

A noter que le plaignant a également sollicité la mise en détention préventive de Wanda Nara. Affaire à suivre...

