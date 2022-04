Le Stade Rennais s'est fait peur, mais il a fait le travail. Sur la pelouse du Stade de Reims, sa bête noire en Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés au stade Auguste-Delaune (2-3) après un superbe match. Grâce à ce nouveau succès, Rennes s'est provisoirement emparé de la 2e place du championnat et a mis la pression sur ses concurrents directs dans cette 31e journée. Malgré tout, les Bretons ont eu chaud en fin de match après avoir compté jusqu'à trois buts d'écart.

Il fallait remonter au 2 avril 2016 et une victoire 3-1 au Roazhon Park pour voir le Stade Rennais triompher face au Stade de Reims. Après sept matches consécutifs sans succès (cinq défaites et deux nuls), Rennes a donc mis fin à cette spirale négative. Mais cela n'a pas été de tout repos, loin de là. Dès les premières minutes, les Champenois se sont procurés les premières actions chaudes de la partie mais Valon Berisha a envoyé deux tirs hors du cadre (3e, 15e).

Bourigeaud a encore brillé

Après ce premier quart d'heure compliqué, Rennes a mis le pied sur le ballon et a profité d'une maîtrise collective pour trouver deux fois le chemin du but avant la mi-temps. À chaque fois, Benjamin Bourigeaud a été à la conclusion des actions, de la tête d'abord (40e, 0-1) puis d'une frappe déviée ensuite (43e, 0-2). Sans un Gaëtan Laborde maladroit (45e), l'addition aurait même pu être encore plus lourde à la pause.

Pour Reims, le score a été sévère et les locaux ont difficilement encaissé les coups. Par conséquent, Rennes a appuyé sa domination grâce à Martin Terrier. D'abord mis en échec par Predrag Rajkovic sur une tête (54e), l'ancien ailier de l'OL a trouvé la faille pour rejoindre Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs avec dix-huit réalisations (58e, 0-3).

Paradoxalement, c'est au moment où la messe semblait dite que Reims s'est réveillé. Maxime Busi a réduit l'écart d'une tête mal repoussée par Dogan Alemdar (60e, 1-3), puis la folie s'est emparé du stade avec deux penaltys sifflés en l'espace de trois minutes. Si Moussa Doumbia a manqué le premier suite à un arrêt d'Alemdar (78e), Jens Cajuste n'a pas tremblé pour convertir le sien (2-3, 81e). Fébrile défensivement en fin de match, Rennes a néanmoins pu célébrer un dix-septième succès cette saison en championnat. Rennes, nouveau dauphin du PSG à la fin du week-end ? Réponse dimanche soir après Marseille-Montpellier.

Lovro Majer et Gaëtan Laborde (Stade Rennais) au duel avec Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) Crédit: Imago

