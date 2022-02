Il n'a même pas cherché à entrer en négociation. Samedi dernier, à Nantes , Kylian Mbappé ne s'est pas emparé du ballon pour botter un penalty qu'il venait de provoquer. Trop occupé, peut-être, à convaincre l'arbitre d'infliger un second avertissement synonyme d'exclusion au fautif Dennis Appiah. Ou, plus sûrement, pas emballé à l'idée de réclamer cette opportunité à Neymar qui, lui, s'est immédiatement dressé à onze mètres du but Nantais devant Alban Lafont.

Car au Paris Saint-Germain, l'attaquant tricolore cède des privilèges. Et c'est un paradoxe. Cette saison, la star de Bondy s'est tout de même chargée de quatre coups de pied de réparation. Mais à Angers et face à l'Entente Feignies Aulnoye FC en Coupe de France, ni Lionel Messi ni Neymar n'étaient sur la pelouse. Devant Leipzig, l'Argentin était bien là mais il s'était déjà chargé de transformer un penalty, un quart d'heure avant que Mbappé n'en ait lui aussi l'occasion (et la manque).

Mbappé ne s'est imposé qu'une seule fois

Finalement, le buteur parisien ne s'était imposé qu'une seule fois : lors de ses retrouvailles avec Monaco, le 12 décembre dernier, le joueur de 23 ans s'était saisi du ballon sans laisser le choix à "La Pulga". C'était alors une évidence, et même la suite logique pour un joueur qui n'a cessé de réclamer plus de responsabilités.

Profondément animé par une volonté de marquer le club qu'il pourrait quitter dans quelques mois, assoiffé de records, Mbappé a l'opportunité de boucler une saison historique avec, en point de mire :

La tête du classement des buteurs de L1, qu'il n'occupe pas encore, avec 12 pions inscrits contre 14 pour Wissam Ben Yedder ;

La tête de la hiérarchie des passeurs, qu'il partage pour l'instant avec Jonathan Clauss, avec 9 offrandes ;

La deuxième place des buteurs historiques du PSG, occupée par Zlatan Ibrahimovic et ses 156 unités, soit seulement deux de plus que le Français.

Bref, Kylian Mbappé veut dominer tous les tableaux et les coups de pied arrêtés, quel qu'ils soient, sont un excellent moyen d'y parvenir au plus vite. C'est l'une des raisons pour lesquelles il avait décidé d'élargir sa palette et sa zone d'influence en équipe de France. L'été dernier, avant l'Euro, le Parisien avait publiquement contredit Antoine Griezmann qui, avant lui, avait assuré qu'il existait une hiérarchie établie pour botter les penalties en Bleus.

Une question de statuts

Finalement, durant la compétition, Karim Benzema avait grillé la politesse face au Portugal. Mais le Golden Boy 2017, lui, était devenu le préposé numéro un aux coups francs les mieux placés, ne cédant que les coups de pied les plus excentrés au spécialiste Colchonero, souvent déterminant dans cet exercice, notamment lors de la Coupe du monde 2018. "Kyky" s'était même chargé… de certains corners.

Ce fut également le cas au PSG en début de saison. Mais au fil des semaines, Mbappé a accepté de partager les pouvoirs, alors que son impact sur les résultats de son club est autrement plus important que sur ceux de la sélection tricolore. Question de politique interne. De références, aussi, Messi et Neymar faisant partie des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés de la planète. Ou de statuts.

C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous", avait-il ainsi confié, mi-octobre, après avoir laissé Messi tirer le premier penalty obtenu face à Leipzig. Ce qu'il a de nouveau fait face à Bruges puis au Real Madrid. ", avait-il ainsi confié, mi-octobre, après avoir laissé Messi tirer le premier penalty obtenu face à Leipzig. Ce qu'il a de nouveau fait face à Bruges puis au Real Madrid. Mais après deux échecs consécutifs de ses compères d'attaque, Mbappé peut-il reprendre la main de manière naturelle ? Ce serait une douce ironie.

