Indéniablement, le patron de l'OM sur le terrain, c'est lui. Malgré les nombreuses recrues de l'intersaison marseillaise, Dimitri Payet a montré ce dimanche qu'il restait le leader offensif et collectif de la formation de Jorge Sampaoli. Double buteur, le Réunionnais a fait plier la défense du MHSC (2-3) et confirme son regain de forme déjà entraperçu depuis l'arrivée de l'Argentin et pendant la préparation d'avant-saison. De bon augure pour la suite.

Deux postes dans la rencontre, et une efficacité retrouvée

"Dim' a fait un gros match, c'est tout ce qu'on souhaite et qu'on espère pour la suite", a salué Steve Mandanda pour Amazon Prime Video à l'issue de la rencontre. Le capitaine olympien a pu se délecter de la prestation de son numéro 10, qui a débuté la rencontre tambour battant avec un ballon piqué léché pour tromper Bertaud, finalement refusé pour un hors-jeu. Plus en difficulté dans le jeu dans ce nouveau poste de numéro neuf, l'international français n'a pas lâché et a montré qu'il était le danger principal de l'OM une fois repositionné au coeur du jeu.

"J'aurais dû mieux faire en première mi-temps, il faut que je sois efficace dans mon rôle de numéro neuf, a-t-il pourtant regretté après la rencontre, tout en relativisant sa performance avec les 45 dernières minutes de haute volée. Je vais me satisfaire de cette deuxième mi-temps, me reposer et me concentrer sur le prochain match". Et pour cause, c'est lui qui a ramené l'OM dans la rencontre, en transperçant d'abord le mur montpelliérain et la vigilance de Bertaud sur un maître coup-franc pour égaliser, puis en donnant l'avantage aux Olympiens en fin de rencontre à l'issue d'une percée en solitaire, digne du grand Payet.

Je pense que Payet a fait la différence

Et l'on peut également mesurer l'étendue de la performance d'un joueur lorsque même ses adversaires le reconnaissent. "Je pense que Payet a fait la différence, a par exemple avoué l'entraîneur du MHSC Olivier Dall'Oglio. Un coup-franc, puis une percussion comme ça, ça a été compliqué pour nous". Le meneur de jeu marseillais, qui reconnaît aller beaucoup mieux et qui a avoué avoir beaucoup souffert de l'absence de public pendant plus d'un an pour Prime Video, a pu se réjouir du retour des supporters dans le stade et d'ambiances déjà très chaudes comme dimanche soir à la Mosson, dans lesquelles il brille régulièrement.

Et surtout, le principal intéressé a pu célébrer avec Jorge Sampaoli, l'entraîneur avec lequel il revit et retrouve ses meilleures sensations. "Il prend du plaisir à jouer, il était heureux pendant la préparation, et il fait part de son talent avec beaucoup d’enthousiasme, s'est régalé l'Argentin après la rencontre. Au fil du temps, on va revoir le Payet que l’on a toujours connu". On l'espère pour lui et pour le championnat de France, même si le principal intéressé voit forcément l'essentiel ailleurs : "C'est le travail de toute l'équipe qui a été récompensé, et on est contents de partir avec les trois points d'ici". La modestie est aussi le signe des grands joueurs...

