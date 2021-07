Le Paris Saint-Germain a pris son temps. Plusieurs semaines après avoir révélé son maillot domicile pour la saison avenir, le club de la capitale a attendu ce mercredi pour lever le voile sur sa tunique extérieur. Sans grande surprise, celle-ci ne reprend pas vraiment les couleurs parisiennes. Elle hérite tout de même de certaines caractéristiques propres au maillot du vice-champion de France en titre, comme la bande médiane, foncée pour trancher avec un blanc uni.

Ligue 1 Un international finlandais débarque en L1 : Uronen a signé trois ans à Brest IL Y A 18 HEURES

On trouve également des motifs rose pâle de part et d'autre de cette bande. Le tout pour "rendre hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot 'Paname' qui embrasse Paris et sa banlieue", précise le communiqué du club. Cette tunique doit surtout toucher un public large et répondre à des objectifs de vente élevés. Espérons pour le PSG qu'elle ne suscitera pas la grogne des supporters, au contraire du maillot domicile.

Ligue 1 "Un contexte particulier pour un ancien Parisien" : pourquoi Gameiro a refusé l'OM IL Y A 19 HEURES