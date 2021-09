Le PSG poursuit son carton plein en championnat et met les formes. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont signé une cinquième victoire en autant de rencontres de Ligue 1 cette saison en battant nettement Clermont, samedi au Parc des Princes (4-0). Même diminués par les absences et bousculés par des visiteurs joueurs, les Parisiens ont fait parler leur puissance offensive. Ander Herrera s'est offert un doublé (20e et 31e), Kylian Mbappé (55e) puis Idrissa Gueye (65e) ont également marqué. Le PSG conforte sa place de leader.

