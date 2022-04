En battant son dauphin l'OM dimanche dans le Classique , le PSG, désormais 15 points devant Marseille, a fait un immense pas vers le titre, mais reste un dernier obstacle avant d'être titré pour la dixième fois de son histoire en Ligue 1. Paris pourrait bien être mathématiquement champion de France dès ce mercredi après son match face à Angers (21h). Deux scénarios sont possibles.

Le premier, logique, il faut que les joueurs de Pochettino s'imposent à Raymond Kopa contre des Angevins luttant encore pour le maintien qui vendront chèrement leur peau. Si dans le même temps, l'OM ne s'impose pas à domicile contre Nantes (21h), alors le club de la capitale aura 17 ou 18 points d'avance (selon que l'OM perde ou fasse match nul) et ne pourra plus être rattrapé. En effet, il ne restera que 5 journées de championnat et donc 15 points maximum à aller chercher pour les Olympiens. Second scénario possible, si les hommes de Jorge Sampaoli venaient à perdre sur leur pelouse mercredi, le PSG n'aurait besoin que d'un nul pour être sacré. La question n'est plus vraiment si le PSG va rafler la Ligue 1 cette saison mais plutôt quand ?

