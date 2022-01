Le PSG peut respirer : Kylian Mbappé va mieux. Passé en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre entre le club de la capitale et le Stade de Reims, Mauricio Pochettino a confirmé la présence de son attaquant dans le groupe. "Nous sommes heureux de l'évolution de l'état de Mbappé. Il sera dans le groupe demain", a précisé l'Argentin devant les micros.

Ad

C'est une petite surprise car Mbappé avait passé la semaine à soigner ses problèmes aux adducteurs survenus lors de PSG-Brest (2-0), le 15 janvier dernier. Il s'est finalement bien entraîné samedi en compagnie du reste du groupe. Reste à éclaircir un dernier mystère pour le cas Mbappé : s'il sera titulaire ou non à la pointe de l'attaque parisienne. "On verra s'il débute dans le onze", a précisé Pochettino, sans en dire plus.

Ligue 1 "C’est un killer face au but" : Ekitike, la nouvelle bombe inattendue du foot français IL Y A 14 HEURES

Messi de retour, Neymar va mieux

Le PSG va pouvoir compter sur Mbappé, mais aussi un certain Lionel Messi. Enfin de retour à l'entraînement collectif cette semaine après avoir contracté le Covid-19 lors des vacances de Noël, l'Argentin va disputer son premier match de l'année civile dimanche. Il n'avait plus porté le maillot parisien depuis le déplacement à Lorient (1-1), le 22 décembre. "Leo Messi s'est bien entraîné cette semaine avec le groupe. C'est satisfaisant", a précisé Pochettino.

Le technicien parisien a également donné des nouvelles de Neymar qui continue son processus de récupération après sa blessure à la cheville. "Il va bien, il dégage une bonne énergie. Son évolution est bonne."

Par ailleurs, Juan Bernat reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine après son infection au Covid-19. Georginio Wijnaldum, touché à la cheville gauche contre Brest (entorse et lésion partielle du ligament latéral interne), continue les soins.

Ligue 1 Entorse de la cheville pour Wijnaldum, absent trois semaines 16/01/2022 À 17:03