Pas de Messi, pas de soucis pour Paris. Enfin séduisants collectivement, les Parisiens ont logiquement dominé Brest (2-0) samedi au Parc des Princes pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé (32e) et Thilo Kehrer (53e) ont scellé le score à l’avantage des locaux, concernés et prompts à effectuer les efforts sans ballon. Une copie de choix rendue face à des Bretons fidèles à leur plan de jeu. Mais Gianluigi Donnarumma a éteint les espoirs finistériens en première période. Cerise sur le gâteau parisien, le Parc a pu célébrer les premiers pas à domicile de Sergio Ramos sous sa nouvelle tunique.

Plus séduisant, Paris a montré un autre visage

À un mois tout pile de la réception du Real Madrid, le compte à rebours est lancé. Ce premier test face à un Stade Brestois rompu aux défis à l’extérieur (trois victoires sur ses quatre derniers déplacements en Ligue 1) relevait d’une parfaite rampe de lancement vers une montée en puissance programmée pour le grand rendez-vous de la saison côté parisien. Les visiteurs ont bien cru réussir à rafraîchir une atmosphère déjà polaire en début de partie mais Donnarumma, par deux fois (9e, 10e), a sauvé les siens sur deux arrêts monumentaux.

Pas aidé par la fébrilité de Kimpembe en défense, les Rouge et bleu ont pu une nouvelle fois compter sur leurs stars pour s’en sortir. Donnarumma derrière, et l’inévitable Mbappé devant. Servi par Georginio Wijnaldum à l’entrée de la surface, le Bondynois a fait mine d’ouvrir son pied avant de tromper Marco Bizot d’une frappe croisée (32e). Outre les éclairs habituels de son astre français, le Paris-SG a étalé une intensité peu commune à son échelle dans le jeu sans ballon. Des récupérations suivies la plupart du temps par des combinaisons léchées, comme aux plus belles heures du PSG version qatari.

Ramos ovationné pour sa première au Parc

Malgré la sortie sur blessure de Wijnaldum à la pause, touché à la cheville gauche, le club de la capitale n’a pas rangé son moral dans les vestiaires. Pas avare de percussions et de propositions dans son couloir gauche, Nuno Mendes a ponctué une partition de haut vol d’une passe décisive pour Kehrer (53e) après avoir mystifié d'un petit pont Ronaël Pierre-Gabriel. Un break qui ne contentera pas la folie créative des Parisiens, décidés à servir un visage sémillant aux quelques spectateurs présents dans les gradins (75e, 76e, 77e, 84e).

Et puisque le climat général tendait à la fête, quoi de mieux que de lancer Sergio Ramos pour ses débuts au Parc sous sa nouvelle tunique. Vingt minutes passées à distiller des transversales parfaites sous les acclamations nourries d’un écrin déjà conquis. Les bonnes nouvelles s’accumulent donc pour un Paris souverain en Ligue 1 (1er, 50 points), qui, hasard ou pas, retrouve des couleurs à l’approche des échéances européennes. Pas de chance pour les hommes de Michel Der Zakarian (13e, 25 points), dont la lutte pour le maintien est toujours d’actualité. Ce PSG-là a peut-être enfin trouvé son rythme, et plus encore, une âme.

