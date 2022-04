Mauricio Pochettino récupère plusieurs joueurs avant le match du titre face à Lens, samedi. Absents contre Angers, Lionel Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont été rappelé dans le groupe du PSG. La "Pulga" (tendon d'Achille), le milieu italien (genou) et le défenseur français (genou) ne figurent plus dans le bulletin médical donné par le club vendredi, comme chaque veille de match avant la conférence de presse de l'entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le milieu espagnol Ander Herrera (ischio-jambiers) a repris l'entraînement. L'attaquant argentin Mauro Icardi, touché à l'échauffement à Angers, mercredi, souffre d'une "lésion du quadriceps droit" et ne reprendra pas l'entraînement avec le groupe avant "deux à trois semaines", a précisé le club dans un communiqué. Le défenseur sénégalais Abdou Diallo (genou) reprendra lui l'entraînement la semaine prochaine. Le milieu allemand Julian Draxler (ménisque) a repris la course après une arthroscopie et le milieu argentin Leandro Paredes (pubalgie) poursuit sa rééducation après son intervention chirurgicale.

