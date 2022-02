Le PSG va devoir (encore) se passer de Sergio Ramos, cette fois forfait pour la réception de l'ASSE samedi. Le défenseur espagnol pourrait reprendre la course "en milieu de semaine prochaine" a annoncé le club vendredi. "La reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine" pour le joueur espagnol, toujours touché au mollet droit, qui n'a joué que quatre matches cette saison en Ligue 1, a indiqué le PSG.

"La personne qui souffre le plus c'est Sergio. [...] On essaye de l'aider avec tous nos moyens", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse vendredi. Le technicien argentin a soutenu que lui et son staff font tout pour qu'il "puisse revenir à la chose qu'il aime le plus : jouer". Même si le défenseur star reprend la course "en milieu de semaine prochaine", sa présence est toujours incertaine pour affronter son ancien club, le Real Madrid, en 8e de finale de retour de la Ligue des Champions le 9 mars en Espagne.

Paredes et Herrera également absents

Deux autres joueurs sont aussi à l'infirmerie, Leandro Paredes et Ander Herrera, qui rateront le match de Ligue 1 face à Saint-Etienne samedi soir. Le milieu argentin soigne une "douleur aux adducteurs" et devrait reprendre la course en début de semaine prochaine selon le club. Son coéquipier espagnol, Ander Herrera ne pourra pas jouer en raison d'une gêne musculaire, et devrait lui aussi être de retour à l'entraînement la semaine prochaine.

Le défenseur Layvin Kurzawa a aussi manqué l'entraînement cette semaine, à cause "d'un problème au dos", selon Mauricio Pochettino. "On a un effectif suffisant pour pallier ce type de situation", a répondu l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino sur ces absences, en conférence de presse vendredi. Le club devra aussi faire sans un autre milieu de terrain, Marco Verratti, pour la réception de Saint-Etienne samedi soir.

L'Italien est suspendu pour accumulation de cartons jaunes et pourrait manquer plus de matches en championnat avec ses propos prononcés à l'encontre des arbitres après la rencontre de samedi dernier en Ligue 1 face à Nantes. Il passera devant la commission de discipline de la Ligue le mercredi 2 mars, a-t-on appris mercredi de source ayant connaissance des délibérations.

