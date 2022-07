Ad

Arrivé en janvier 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a remporté le titre de champion de France lors de la dernière saison et la Coupe de France en 2021. En Ligue des champions, l'ancien technicien de Tottenham a atteint les demies puis les huitièmes (face à Manchester City et le Real Madrid). En une saison et demie, Mauricio Pochettino n'a pas réussi à imposer sa patte sur le jeu du Paris Saint-Germain.

