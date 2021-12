On s’attendait à du spectacle. On a surtout vu une solide équipe de Nice bien défendre devant un PSG trop intermittent. Au Parc des Princes, le club de la capitale est resté muet, ce qui a permis au Gym d’arracher un point de son déplacement à Paris (0-0). Ce résultat permet presque aux hommes de Mauricio Pochettino, privés de Neymar, de valider le titre de champion d’automne, puisqu'il faudrait un miracle pour que l'OM le leur ravisse. Il éjecte en revanche les Aiglons du podium. C’est le deuxième match de suite sans victoire pour les joueurs de Christophe Galtier, désormais quatrièmes.

Ad

Le PSG est tombé sur un sacré os. En l’absence de Neymar, sur le flanc pour plusieurs semaines, Mauricio Pochettino a aligné un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Angel Di Maria. Et force est de reconnaître qu’il aura manqué de connexions pendant 90 minutes, dans l’optique de renverser un bloc solidaire qui a défendu le plomb. Difficile à contourner, le mur niçois a posé de sérieux problèmes aux Parisiens, qui ont également dû composer avec un Walter Benitez des grands soirs. En première période, il a dû réaliser une double parade en stoppant un tir de Mbappé, puis en enlevant le ballon du pied à Idrissa Gueye (27e). Gianluigi Donnarumma lui a donné la réplique quelques secondes plus tard, avec une claquette réflexe sur une tête puissante d’Andy Delort (32e).

Ligue 1 Et le Parc chavira : Messi a présenté son septième Ballon d'Or IL Y A 2 HEURES

Plus d'infos à venir...

Ligue 1 L'absence de Neymar, un mal pour un bien ? IL Y A UN JOUR